栗山英樹入選日本名人堂、WBC監督第4人！最難忘大谷翔平那一擊

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，球團首席棒球總管栗山英樹。（圖／記者李毓康攝）

▲日職北海道日本火腿鬥士隊球團首席棒球總管栗山英樹。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

2026年日本棒球名人堂名單於15日在東京揭曉，在「專家表彰」項目中，率領日本火腿兩度奪下聯盟冠軍，並於2023年世界棒球經典賽（WBC）帶領日本隊登上世界之巔的栗山英樹獲選入堂。

現任日本火腿首席棒球長（CBO）的栗山，歷經4度候選終於獲得肯定，也成為第4位以WBC日本隊總教練身分入堂的人選。本屆「球員表彰」與「特別表彰」則無人當選。

距離日本奪回世界冠軍已過3年，恰逢WBC再度登場的年份，前任總教練栗山英樹迎來生涯重要里程碑。他感性表示，「從測試生進入職棒的我，從沒想過能長年留在棒球界。老實說，到現在仍會懷疑，像我這樣的人真的可以進入名人堂嗎？但我把這視為『為了未來的棒球界，你要繼續努力』的訊息。」

栗山1990年因梅尼爾氏症（一種常見的內耳疾病）惡化引退後，遠離職棒現場超過20年，直到日本火腿高層吉村浩以「只要比任何人都更愛棒球、愛選手就夠了」說服他出任總教練。最終，他帶隊兩度封王，建立長達10季的執教時代。

球員時期成績並不突出的栗山，更重視與選手的對話與溝通，憑藉高超的人心掌握凝聚團隊。札幌巨蛋監督室牆上貼著「真心相信，智慧便會誕生」；接下日本武士隊總教練時，他也在日記寫下，「絕對不要說謊，赤裸地面對，不懂的事就去問選手。」

他最大的功績，無疑是孕育出「二刀流」的大谷翔平。栗山回憶，「我相信他的能力，但每天都害怕他的身體會因此壞掉。」作為教練，他「一生難忘」的一刻，是2016年7月3日對軟銀之戰——大谷以「第一棒、投手」登場，首球開轟，投球8局無失分、10次三振，完美展現二刀流精髓。

栗山直呼，「能親眼見證一個人飛向世界的全過程，是非常珍貴的學習。他至今仍持續做出超越我們想像的事，始終體現著站上世界舞台的浪漫。」

對於即將在3月挑戰連霸的日本武士隊，栗山送上祝福：「棒球是日本引以為傲的『製造文化』之一。這次也一定能用前輩們長年打造的日本棒球，走到最後。」

看到村上、岡本等球星表態願為國出征，他欣慰地說，「他們理所當然地說『願意為日本棒球奉獻』，真的讓人看到夢想。」他將已故長嶋茂雄的名言「成為棒球的傳道師」銘記於心，未來也將繼續為下一代、為棒球的浪漫而努力。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者發問遭阻擋　金鍾國.金炳萬暖解圍

