柯蕭重返投手丘！　WBC對決大谷翔平機會曝光

美國職棒傳奇投手柯蕭（Clayton Kershaw）

記者葉國吏／綜合報導

已宣布退休的美國職棒傳奇投手柯蕭（Clayton Kershaw）今天正式確認，將以投手身分為美國出戰2025年世界棒球經典賽（WBC）。他坦言，自己對於再次披上美國隊球衣感到興奮，也分享了對可能與日本球星大谷翔平同場較量的看法，幽默表示「希望不是我投給他」，展現輕鬆態度。

宣布復出 代表美國出賽

柯蕭（Clayton Kershaw）今年37歲，去年球季結束後已經正式退休，並在道奇隊奪冠後成為球迷焦點。美國棒球協會今天宣布，這位三屆世界大賽冠軍、三度賽揚獎得主、2014國聯MVP，將以投手身份領軍美國隊征戰WBC。柯蕭在慶祝活動上曾向球迷喊話，未來會以觀眾身分支持道奇隊奪冠。

在接受MLB Network專訪時，柯蕭談到再次出戰國際賽的心情。他上次代表美國已經是20多年前，當時才17歲，在18U青棒代表隊亮相。柯蕭透露，其實美國隊總教練戴羅沙（Mark DeRosa）打電話給他時，他還以為是邀請他擔任教練，沒想到是希望他回歸投手角色。

克蕭（Clayton Kershaw）

身體狀況 圓夢之旅

柯蕭坦白，原本對復出沒什麼興趣，但最近重新開始投球，狀況比預期好。他說：「10天、12天前開始投球，感覺還不錯，應該沒問題。」這次能代表美國隊，可說是他的圓夢時刻。他也回憶，2023年本來準備參加WBC，但因傷病太多，保險公司拒絕承保，讓他只能退出。

如今已經退休、沒有合約束縛的柯蕭，表示這次不用考慮保險問題，可以無壓力參賽，「我現在沒合約，保險也不重要了。」他還說，自己在美國隊裡就是「保險」角色，如果隊友需要休息，或臨時需要他上場，他都願意配合，甚至連投三天也行，完全沒壓力。

道奇巨投克蕭（Clayton Kershaw）

強投雲集 避戰大谷

本屆美國隊陣容相當豪華，包括史金斯（Paul Skenes）、史庫柏（Tarik Skubal）和韋柏（Logan Webb）等頂尖投手。柯蕭強調，自己只是「備胎」，有這麼多厲害的投手在，他不在意是不是一定要上場。

最後談到球迷最期待的大谷翔平對決，柯蕭笑說：「如果真的輪到我在決賽投給日本，那肯定代表事情不太妙。我覺得我們有很多投手能應付大谷翔平，不太可能是我出馬。如果真的發生了，我一定會緊張得不得了。」