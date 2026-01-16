大谷翔平最愛球場「意外答案」讓粉絲驚呼：真的假的？

記者王真魚／綜合報導

音響品牌「Beats by Dre」於15日發表官方品牌大使道奇隊投手大谷翔平主演的全新視覺形象廣告。官方社群平台同時公開了對大谷的突擊訪談影片，他出乎意料的回答在網路上引發熱議。

新視覺中，大谷以巨大化的姿態現身於道奇球場、仿造好萊塢標誌的「SHOTIME」看板，以及聖塔莫尼卡海灘等地，畫面震撼、存在感十足。官方SNS也同步釋出詢問大谷「最愛」事物的影片，讓這位世界級巨星展現出親切自然的一面。

談到最喜歡的餐廳，大谷點名自己常去的洛杉磯日式餐廳「Matsuhisa」。至於比賽前最愛吃的食物，他想了一下後回答：「Rice ball（飯糰）」，臉上露出笑容。而最讓他苦思的一題，是「最喜歡的音樂類型」，最後揭曉的答案竟是「鄉村音樂（Country Song）」，令人意外。至於「除了道奇球場之外，最喜歡的球場是哪裡？」他稍作猶豫後回答：「東京巨蛋」。

這些回答立刻在社群上掀起討論，球迷紛紛留言：「最喜歡的球場是東京巨蛋真的假的？」「原來他喜歡東京巨蛋，好意外」「不是札幌而是東京巨蛋？」「真的嗎？笑」等。大谷去年3月曾在東京巨蛋出戰對小熊的開幕戰，而今年3月即將登場的世界棒球經典賽（WBC），他的回答也讓人更加期待他屆時的表現。

▲ 大谷翔平 。（圖／截自Beats br dre官方IG）