洛磯補強內野戰力！　兩年4.04億網羅前全明星工具人卡斯楚

▲Willi Castro。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

科羅拉多洛磯持續補強戰力，根據《ESPN》記者卡斯提洛（Jorge Castillo）報導，洛磯已與工具人卡斯楚（Willi Castro）達成協議，雙方簽下一紙2年總值1280萬美元（約新台幣4.04億）的合約。

這是洛磯在休賽季由新任棒球營運總裁德波德斯塔（Paul DePodesta）主導下，第2筆大聯盟層級的簽約；日前球隊才以1年800萬美元、附帶2027年900萬美元球隊選項的條件，簽下右投洛倫森（Michael Lorenzen），試圖改善上季防禦率高達6.65、僅拿下43勝的先發輪值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

28歲的卡斯楚預計將在新球季擔任洛磯的三壘先發人選，不過他以多守位工具人身分聞名，生涯曾在游擊、二壘以及左右外野與中外野皆有豐富出賽經驗，具備高度守備彈性。

卡斯楚大聯盟生涯初期效力於底特律老虎，累積4個賽季的部分出賽經驗後，在2023年與2024年轉戰明尼蘇達雙城迎來高峰期，兩季合計貢獻5.4 fWAR，且除了捕手之外，場上所有守備位置皆曾出賽。

他在2024年入選明星賽，不過到了2025年整體表現明顯下滑；季中被芝加哥小熊於交易截止日前交易後，卡斯楚無論攻守皆陷入低潮。

身為左右開弓打者，他在小熊出賽34場，繳出打擊率0.170、上壘率0.245、長打率0.240的成績，僅擊出1支全壘打，且在球隊8場季後賽中未獲任何出賽機會。