運動雲

>

「咖哩大神」老爸球衣也退休　老柯瑞成黃蜂隊史第2人

▲「咖哩大神」柯瑞的父親戴爾‧柯瑞，將被效力過的黃蜂舉行30號球衣榮退儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲「咖哩大神」柯瑞的父親戴爾‧柯瑞，將被效力過的黃蜂舉行30號球衣榮退儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA金州勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）日前才攜手父親寫下聯盟「父子檔」史上總得分排名第2位紀錄，15日就傳出他的老爸，也是昔日聯盟知名射手戴爾‧柯瑞（Dell Curry）的30號球衣，將被昔日效力過的夏洛特黃蜂正式退役，這也是黃蜂隊史第2位選手獲此殊榮。

現年61歲的戴爾‧柯瑞，NBA生涯16個賽季分別效力過猶他爵士、克里夫蘭騎士、夏洛特黃蜂、密爾瓦基公鹿以及多倫多暴龍，其中又以在黃蜂時期的10個賽季表現最為出色，曾在1993-94賽季以場均16.3分、3.2籃板、2.7助攻，拿下該季聯盟「年度最佳第六人」獎項肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴爾‧柯瑞在退役後，也持續擔任黃蜂的賽事球評以及形象大使，生涯為黃蜂服務超過25年，因此球團也決定給予他的30號球衣一個正式引退儀式。

這也是黃蜂隊史在已逝球員菲爾斯（Bobby Phills）的13號球衣自2000年2月9日退休後，隊史第2位選手能獲得球衣榮退。

戴爾‧柯瑞表示，「球衣退役是我從未想過的榮譽，我感謝黃蜂團隊，以及夏洛特這座城市，在我的生命中創造了許多意義非凡的時刻，我對此感到無比榮耀。」

關鍵字： 咖哩大神柯瑞老柯瑞戴爾‧柯瑞黃蜂Dell Curry

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

太像艾佛森竟獲球鞋合約　Reebok宣布簽下「戰神複製人」曼恩

太像艾佛森竟獲球鞋合約　Reebok宣布簽下「戰神複製人」曼恩

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

日本高球界「絲帶女神」河本結首度訪台　親曝招牌蝴蝶結髮帶由來

曾被封「最強新人」　高球女將吳佳晏2026心願拚年度第一

曾被封「最強新人」　高球女將吳佳晏2026心願拚年度第一

快訊／就差一勝　葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」賽飲恨奪亞軍

快訊／就差一勝　葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」賽飲恨奪亞軍

快訊／天王周杰倫參戰澳網　一分大滿貫首輪沒出拍就淘汰

快訊／天王周杰倫參戰澳網　一分大滿貫首輪沒出拍就淘汰

總獎金200萬美金！鴻海女子公開賽開打　吳佳晏、河本結成焦點

總獎金200萬美金！鴻海女子公開賽開打　吳佳晏、河本結成焦點

詹皇轟31分9籃板10助攻準大三元　湖人25分狂勝老鷹

詹皇轟31分9籃板10助攻準大三元　湖人25分狂勝老鷹

拚到腳踝大扭傷退　海神布里茲克場均25.7分奪2連勝與單周MVP

拚到腳踝大扭傷退　海神布里茲克場均25.7分奪2連勝與單周MVP

拒絕被單季「4殺」　雷霆SGA飆出34分本季首度贏馬刺

拒絕被單季「4殺」　雷霆SGA飆出34分本季首度贏馬刺

勇士庫明加有望「解凍」？　傳湖人鎖定願交易網羅

勇士庫明加有望「解凍」？　傳湖人鎖定願交易網羅

熱門新聞

快訊／經典賽中華隊15日開訓名單出爐　陳冠宇延後報到

中華隊力拚衛冕！2027世界12強參賽名單出爐　首度導入資格賽

陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…

深夜重磅！　紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

12強冠軍捕手林家正不缺席！張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

曾總親揭美職兩大混血戰力228報到！第一階段著重個人強化

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽中華隊集訓名單曝光

22027世界12強參賽名單出爐

3陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！

4紅襪5年39億搶下頂尖左投蘇亞雷斯

5張弘稜驚喜加入　集訓旅外名單受矚

最新新聞

1家正婦＋1！宋晟睿初見林家正：好帥

229年最狂替補　爵士森薩博轟43分壯舉

3賴胤豪坐在家門口發呆　入選狂冒手汗

4鄭浩均服役失聯鬧烏龍　期待對決大谷

5山本由伸「勝利的選擇」引熱潮

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

【警緊急壓制】北捷東門站又出事！　目擊乘客：女大叫「肚子餓」放火

【有種餓是阿嬤怕你餓】突襲回家阿嬤第一反應是：攏沒飯啊

【公聽會爆口角】莊瑞雄嗆學者「我來不是讓你罵」　韓國瑜：喝咖啡靜下心

【你什麼咖？】格陵蘭總理選丹麥不要美國被川普嗆

【雪地冒出一隻手】滑雪男驚見被50公分雪活埋現場 緊急跪地開挖救人！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366