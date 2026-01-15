「咖哩大神」老爸球衣也退休　老柯瑞成黃蜂隊史第2人

▲「咖哩大神」柯瑞的父親戴爾‧柯瑞，將被效力過的黃蜂舉行30號球衣榮退儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA金州勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）日前才攜手父親寫下聯盟「父子檔」史上總得分排名第2位紀錄，15日就傳出他的老爸，也是昔日聯盟知名射手戴爾‧柯瑞（Dell Curry）的30號球衣，將被昔日效力過的夏洛特黃蜂正式退役，這也是黃蜂隊史第2位選手獲此殊榮。

現年61歲的戴爾‧柯瑞，NBA生涯16個賽季分別效力過猶他爵士、克里夫蘭騎士、夏洛特黃蜂、密爾瓦基公鹿以及多倫多暴龍，其中又以在黃蜂時期的10個賽季表現最為出色，曾在1993-94賽季以場均16.3分、3.2籃板、2.7助攻，拿下該季聯盟「年度最佳第六人」獎項肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴爾‧柯瑞在退役後，也持續擔任黃蜂的賽事球評以及形象大使，生涯為黃蜂服務超過25年，因此球團也決定給予他的30號球衣一個正式引退儀式。

這也是黃蜂隊史在已逝球員菲爾斯（Bobby Phills）的13號球衣自2000年2月9日退休後，隊史第2位選手能獲得球衣榮退。

戴爾‧柯瑞表示，「球衣退役是我從未想過的榮譽，我感謝黃蜂團隊，以及夏洛特這座城市，在我的生命中創造了許多意義非凡的時刻，我對此感到無比榮耀。」