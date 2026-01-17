U18王牌返校傳承　教士蘇嵐鴻回饋三民高中棒球隊

▲教士蘇嵐鴻回饋母校高雄市三民高中。（圖／展逸國際提供）

2025年U-18世界盃棒球錦標賽中華隊王牌投手、現效力美國職棒聖地牙哥教士隊體系的旅美新秀蘇嵐鴻，今（17）日返校回到栽培他的母校高雄市立三民高級中學，捐贈多套訓練球具回饋棒球隊，希望透過更完善的訓練資源，協助學弟們持續精進實力，也祝福三民高中棒球隊未來再創佳績。

身為道地高雄子弟，蘇嵐鴻國中畢業後選擇留在家鄉，就讀三民高中。在校方有系統、有規劃的培訓下，他在高中三年間實力大幅成長，高三畢業時披上中華隊戰袍，參加U-18世界盃棒球賽，期間最快球速飆到151公里，單屆賽事送出14次三振，亮眼表現技驚四座，也成功吸引美職球團目光，最終與教士隊完成簽約，正式踏上旅外之路。

為感念母校三年的栽培，讓自己有機會站上國際舞台，蘇嵐鴻在能力所及的範圍內，主動捐贈訓練球具回饋三民高中棒球隊。三民高中校長楊文堯也特別出席贈與儀式，並表示：「看到嵐鴻有這樣的成就，我們全校都與有榮焉。他的經歷對學弟們來說，是最好的激勵，只要在三民高中把基礎打好、能力培養好，未來都有機會朝更高的目標邁進。」

蘇嵐鴻也期許學弟們能善用這批球具，踏實訓練、持續精進球技，不僅幫助學校爭取更好的成績，也希望有朝一日，能有更多三民高中出身的選手，踏上職棒甚至國際舞台，延續屬於母校的棒球傳承。

