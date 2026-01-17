運動雲

快訊／休賽季二度遭DFA　鄭宗哲轉投大都會續拚大聯盟

▲▼ 林家正、鄭宗哲 。（圖／記者王真魚攝）

▲鄭宗哲 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／綜合報導

效力於坦帕灣光芒隊的台灣旅美內野手鄭宗哲，近日傳出動向變化。光芒隊為騰出名單空間，因應新交易來的左投沃德夏克（Ken Waldichuk）以及內野手威斯利（Brett Wisely）加入，決定進行人員調整。剛加入球隊僅 5 天的鄭宗哲，與另一名右投比多（Osvaldo Bido）一同遭到指定讓渡（DFA）。最新消息指出，17日（台灣時間）鄭宗哲已被紐約大都會隊從讓渡名單中指名選入，確定轉戰新東家。

大都會隊日前才簽下比切特（Bo Bichette），隨即補強內野深度，從光芒隊的讓渡名單（Waivers）中挑走鄭宗哲。現年24歲的鄭宗哲，於2025年在匹茲堡海盜隊完成大聯盟首秀，當時獲得7個打數但未擊出安打；去年球季則主要待在小聯盟3A，打擊率為.209。他屬於守備工具人型內野手，可勝任游擊、二壘與三壘，生涯累計在507場小聯盟出賽中敲出35支全壘打。

回顧休賽季動向，鄭宗哲先前已被匹茲堡海盜隊移出40人名單（DFA），隨後被坦帕灣光芒隊從讓渡名單中選走，不料短時間內再度因球隊戰力調整而被指定讓渡。這也成為他在本季休賽期間第二度面臨DFA狀況。

然而對於「被DFA」這件事本身，鄭宗哲表現出極高的職業素養。他日前受訪時也指出，過去兩年自己表現不夠穩定，在職業運動中就是「在商言商」，他能理解球隊的異動，「我這兩年沒少哭過，也已經盡了全力。事實就是沒打好，被DFA沒有藉口。」

目前鄭宗哲正在跟中華隊備戰經典賽，日前對於未來動向與返美時程，鄭宗哲受訪時坦言仍未有定案，「每天睡醒都有驚喜，我也不知道之後會怎麼樣。」如同他受訪所出，17日一早的驚喜是轉戰大都會。


 

