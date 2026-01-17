費城人留住鐵捕！瑞爾穆托3年4500萬美元續約　官網分析關鍵轉折

▲費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

費城人休賽季補強拼圖逐漸到位。據大聯盟官網報導，費城人已與主戰捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）達成續約共識，合約為3年4500萬美元（約新台幣14億元），另有激勵條款設計，每年最高可再增加500萬美元，但球團尚未正式對外確認。

官網指出，這份合約進展出現的時間點相當關鍵，因為就在同一天，原本也是費城人鎖定的自由球員目標比切特（Bo Bichette）「意外」與大都會完成3年1.26億美元（約新台幣39.8億元）協議，讓市場局勢瞬間改變。報導提到，近10天費城人對比切特的興趣升溫，主因是與瑞爾穆托談約一度卡關；費城人甚至曾開出7年2億美元（約新台幣63億元）報價爭取，但最後仍被大都會以更具吸引力的短年期高總值合約截胡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比切特落腳紐約後，費城人與瑞爾穆托的「僵局」也迅速解套。官網分析，對於將在3月滿35歲的瑞爾穆托而言，新約年均薪資確實低於他剛走完的5年1.155億美元（約新台幣36億元）合約年均2310萬美元，但費城人仍選擇以續留老將為優先，穩住投手群最熟悉的捕手搭檔。

報導也提到，費城人休賽季的核心目標從一開始就鎖定史瓦伯（Kyle Schwarber）與瑞爾穆托，其中史瓦伯已在12月初簽下5年1.5億美元合約；而左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）則轉戰紅襪，簽下5年1.3億美元。至於左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez），球團原本就認為續留難度極高，他在週三與紅襪達成5年1.3億美元合約。

官網指出，續留瑞爾穆托雖未必帶來比切特那樣的火力升級，但對費城人投手群的價值更直接。瑞爾穆托即便上季打擊下滑，仍是聯盟頂尖防守捕手之一，自2019年加盟以來累計蹲捕6699又2/3局，同期比任何捕手都多出1183又1/3局，耐戰度與穩定性仍是費城人最看重的資產之一。