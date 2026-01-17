運動雲

>

費城人留住鐵捕！瑞爾穆托3年4500萬美元續約　官網分析關鍵轉折

▲費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

費城人休賽季補強拼圖逐漸到位。據大聯盟官網報導，費城人已與主戰捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）達成續約共識，合約為3年4500萬美元（約新台幣14億元），另有激勵條款設計，每年最高可再增加500萬美元，但球團尚未正式對外確認。

官網指出，這份合約進展出現的時間點相當關鍵，因為就在同一天，原本也是費城人鎖定的自由球員目標比切特（Bo Bichette）「意外」與大都會完成3年1.26億美元（約新台幣39.8億元）協議，讓市場局勢瞬間改變。報導提到，近10天費城人對比切特的興趣升溫，主因是與瑞爾穆托談約一度卡關；費城人甚至曾開出7年2億美元（約新台幣63億元）報價爭取，但最後仍被大都會以更具吸引力的短年期高總值合約截胡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比切特落腳紐約後，費城人與瑞爾穆托的「僵局」也迅速解套。官網分析，對於將在3月滿35歲的瑞爾穆托而言，新約年均薪資確實低於他剛走完的5年1.155億美元（約新台幣36億元）合約年均2310萬美元，但費城人仍選擇以續留老將為優先，穩住投手群最熟悉的捕手搭檔。

報導也提到，費城人休賽季的核心目標從一開始就鎖定史瓦伯（Kyle Schwarber）與瑞爾穆托，其中史瓦伯已在12月初簽下5年1.5億美元合約；而左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）則轉戰紅襪，簽下5年1.3億美元。至於左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez），球團原本就認為續留難度極高，他在週三與紅襪達成5年1.3億美元合約。

官網指出，續留瑞爾穆托雖未必帶來比切特那樣的火力升級，但對費城人投手群的價值更直接。瑞爾穆托即便上季打擊下滑，仍是聯盟頂尖防守捕手之一，自2019年加盟以來累計蹲捕6699又2/3局，同期比任何捕手都多出1183又1/3局，耐戰度與穩定性仍是費城人最看重的資產之一。

關鍵字： 費城人瑞爾穆托續約比切特大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

沉默殺手還好嗎！林昀儒傳身體不適、退出WTT杜哈挑戰賽男單賽事！

沉默殺手還好嗎！林昀儒傳身體不適、退出WTT杜哈挑戰賽男單賽事！

快訊／休賽季二度遭DFA　鄭宗哲轉投大都會續拚大聯盟

快訊／休賽季二度遭DFA　鄭宗哲轉投大都會續拚大聯盟

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

源田壯亮再戰WBC惹議！球迷炸鍋：不需要這種選手　監督力挺守備價值

源田壯亮再戰WBC惹議！球迷炸鍋：不需要這種選手　監督力挺守備價值

22分鐘就結束戰鬥！17歲郭冠宏直落三橫掃世界排名13老將

22分鐘就結束戰鬥！17歲郭冠宏直落三橫掃世界排名13老將

WBC日本隊公布第2波「11人名單」　大谷翔平領軍2月集訓

WBC日本隊公布第2波「11人名單」　大谷翔平領軍2月集訓

台將唯一希望！「左手重砲」林俊易逆轉地主新星、印度賽男單挺進4強

台將唯一希望！「左手重砲」林俊易逆轉地主新星、印度賽男單挺進4強

柯瑞聯手巴特勒射下尼克　談庫明加賣我說不會分散注意力

柯瑞聯手巴特勒射下尼克　談庫明加賣我說不會分散注意力

美媒解析鄭宗哲轉戰大都會機會與命運：無法保證一路度過春訓

美媒解析鄭宗哲轉戰大都會機會與命運：無法保證一路度過春訓

次局上演驚天大逆轉卻沒能延續氣勢　戚又仁3局激戰落敗、印度賽無緣4強

次局上演驚天大逆轉卻沒能延續氣勢　戚又仁3局激戰落敗、印度賽無緣4強

Rain抵台！黑大衣帥翻　不停揮手打招呼超親民

熱門新聞

沉默殺手還好嗎！林昀儒傳身體不適、退出WTT杜哈挑戰賽男單賽事！

快訊／休賽季二度遭DFA　鄭宗哲轉投大都會續拚大聯盟

快訊／4天前原公司宣布約滿！「Mimi趙娟週」發聲、親曝新東家是這裡

源田壯亮再戰WBC惹議！球迷炸鍋：不需要這種選手　監督力挺守備價值

22分鐘就結束戰鬥！17歲郭冠宏直落三橫掃世界排名13老將

WBC日本隊公布第2波「11人名單」　大谷翔平領軍2月集訓

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林昀儒杜哈球星挑戰賽男單退賽

2鄭宗哲轉投大都會續拚大聯盟

3和2S約滿後發聲！趙娟週曝新東家

4源田壯亮外遇仔又入選WBC！球迷炸鍋

517歲郭冠宏直落三收拾德國老將

最新新聞

1張峻瑋返日投入軟銀春訓向徐若熙學習

2逗弄大谷翔平？近藤健介附加角色

3費城人瑞爾穆托3年4500萬美元續約

4比切特3年近40億轉戰大都會

5凱勒入列助陣WBC夢幻陣容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

【充滿驚喜的開始】上個廁所就續任隊長？　陳傑憲爆WBC隊長任命內幕

林威助談林岱安3大魅力　直言是悍將補強首選

經典賽中華隊開訓收90萬加菜金！　蔡其昌、李洋到場打氣陳傑憲再任隊長

孫藝真兒子幫媽咪慶生　奶音狂催促：趕快吹蠟燭！

Rain抵台！黑大衣帥翻　不停揮手打招呼超親民

【再不帶肉肉】女職員3天沒進公司！遭8個月大阿金撲倒在地XD

龍千玉淚憶曹西平　「生生世世繼續結緣」

【挺身而出】女搭車亮刀司機衝前架住　女乘客目擊感恩：很偉大
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366