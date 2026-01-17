運動雲

3年近40億大約到手　比切特傷後反彈成大都會關鍵補強

▲比切特（Bo Bichette）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紐約大都會再出手補強打線。根據大聯盟官網報導，大都會與內野手比切特（Bo Bichette）達成3年1.26億美元合約共識（約新台幣39.8億），球團目前尚未正式確認；報導指出，這份合約包含兩次跳脫條款，並仍待體檢完成。

大都會老闆柯恩（Steve Cohen）前一天才在社群發文「看到煙再跟我說」，外界原本聚焦在塔克（Kyle Tucker）動向，但塔克傳出轉投道奇後，大都會迅速把目標轉向比切特，並預計讓他從游擊轉戰三壘，與現任三壘手貝提（Brett Baty）形成競爭與調度空間。

官網分析，比切特在2024年受傷勢與低潮影響後，2025年強勢反彈，例行賽打出.311/.357/.483、18轟、94打點，181支安打也只差4支就能領先全大聯盟；他以低三振率、優異的預期打擊率與強勁擊球品質，展現仍是前段棒次火力核心的價值。

不過「未來命運」同樣繫於健康。官網提到，比切特去年9月滑回本壘時傷到左膝，缺席例行賽最後一段與季後賽前兩輪，但仍在世界大賽帶傷回歸並有明顯貢獻，顯示他關鍵戰的即戰力與抗壓性。

此外，由於比切特先前拒絕合格報價（QO），官網也點出後續「補強成本」：藍鳥在他正式與新東家簽約後，將獲得2026年選秀第4輪後的補償籤；而大都會則將失去今年選秀第2、第5輪籤，並扣除100萬美元國際簽約金額度。

大都會在完成比切特的重量級補強後，隨即從光芒隊DFA名單中撿走鄭宗哲，顯示球團在衝刺戰力的同時，也同步布局內野深度與機動性，為春訓與漫長賽季預作準備。

關鍵字： 比切特大都會MLB內野補強鄭宗哲

