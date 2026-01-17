「逗弄大谷翔平擔當」　日媒點出近藤健介WBC附加角色

▲日本隊近藤健介。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

根據日媒《東京體育報》報導，日本武士隊日前公布部分第6屆世界棒球經典賽（WBC）名單，軟銀鷹共有4名選手入選，其中外野手近藤健介再度被看好將扛起打線核心重任，不僅在場上是關鍵戰力，場下更被期待擔任「潤滑劑」，成為逗弄大谷翔平、拉近隊友距離的重要角色。

報導指出，近藤健介在上一屆WBC以第二棒身分全勤先發，排在大谷翔平前一棒，繳出打擊率3成46、1轟、5打點的成績，為日本隊奪冠立下汗馬功勞。雖然上季一度受到傷勢影響，但近藤細膩穩定的打擊技術依舊受到肯定，本屆大會仍被寄予厚望，將是日本隊力拚連霸的重要支柱。

《東京體育報》特別點出，近藤的價值不只在場上。對許多選手而言，在大聯盟同樣具備壓倒性存在感的大谷翔平，難免讓人產生距離感，但曾在日本火腿與大谷共事5年的近藤，卻能自然與這位超級球星互動。前一屆WBC期間，近藤時常以輕鬆語氣逗弄大谷，成功緩和氣氛，也讓球隊更加團結。

近藤被寄予厚望，希望他能成為拉近超級巨星與其他隊友距離的關鍵人物，進一步強化球隊凝聚力。根據報導，甚至有聲音指出：「現在的球界，能夠像近藤一樣自然地與大谷相處的選手，幾乎沒有第二人。從這層意義來看，近藤的存在感非常大。」

值得一提的是，近藤在名單公布當天的官方談話最後，還特別提到大谷翔平，「至於翔平，就再拜託他努力一次吧」，一句話展現兩人深厚情誼，也讓外界更加期待近藤在本屆WBC，無論在打線中軸或場邊氣氛帶動上，都能再次發揮關鍵影響力。