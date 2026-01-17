WBC日本隊公布第2波「11人名單」　大谷翔平領軍2月集訓

運動雲

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本隊第一波名單，大谷翔平確定參戰。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，日本國家隊「侍JAPAN」總教練井端弘和16日公布第2波11名選手名單，包括5名首次入選，以及上屆賽事的牧秀悟、源田壯亮等主力戰將。

日本東京放送電視台（TBS）報導，本次名單中，阪神虎的佐藤輝明、森下翔太、坂本誠志郎、福岡軟銀的松本裕樹、歐力士野牛的若月健矢5人為首次入選國家隊。另有多名上屆賽事成員續獲徵召，包括軟銀的近藤健介、周東佑京、牧原大成、橫濱DeNA的牧秀悟，以及西武獅的源田壯亮。

旅美球員方面，僅新增目前仍為自由球員的菅野智之。至於道奇的山本由伸、白襪的村上宗隆、轉戰藍鳥的岡本和真等上屆國家隊成員，因為尚未取得MLB大聯盟正式許可，暫未列入名單。

井端表示，相關選手皆已表達參賽意願，但仍須等待MLB方面的正式通知，因此名單尚未完全確定。

對於自2017年以來再度入選的菅野，井端說：「我和他本人多次溝通，希望他能來，他本人也有意願，雙方意見一致，因此即使之後的所屬球隊尚未確定，也決定先行公布。他在那邊（美國）打了一整年，也繳出了成績。」話中對菅野懷抱很高期待。

去年12月公布的8名代表選手名單，包括旅美的大谷翔平（道奇）、菊池雄星（天使）、松井裕樹（教士），以及日職的大勢（巨人）、伊藤大海（日本火腿）、種市篤暉（羅德海洋）、平良海馬（西武）與石井大智（阪神）。

目前距離國家隊集訓不到1個月，選拔工作進入最後關鍵階段，井端表示，希望能儘早決定，「拖太久的話，投手的狀態調整也會受到影響」。

經典賽將於3月5日開幕，日本隊將挑戰二連霸，首戰於3月6日在東京巨蛋迎戰台灣隊。

