紅人克魯茲大腿傷勢恢復良好　展望2026喊「每天都想上場」

▲Elly De La Cruz。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

辛辛那提紅人全明星游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）在2025年球季結束後，立刻投入復健與調整，治療那個在下半季一路困擾他的左大腿四頭肌拉傷；隨著春訓即將展開，他的傷勢已明顯不再構成影響，狀態看來相當理想。

克魯茲在紅人嘉年華活動中受訪時表示，傷勢復原過程並不如外界想像嚴重，「大概花了一個月、兩個月，沒有那麼嚴重，我正在努力訓練，練得很多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當天他與隊友兼好友馬爾特（Noelvi Marte）一同從多明尼加共和國飛返辛辛那提，並在晚間球員介紹時獲得球迷熱烈歡迎；剛在日前滿24歲的克魯茲，也毫不掩飾自己對未來的企圖心。

「我想把所有事情都提升到下一個層級，」克魯茲說；他透露，休賽季前幾週都留在辛辛那提訓練，「我不會對任何事情感到滿足，我永遠想要更多、再更多，我不相信有所謂的巔峰，永遠都有事情可以追求，永遠都有變得更好的方式，你永遠到不了最高點。」

2025年球季，克魯茲繳出打擊率2成64、OPS .776、22轟、86分打點與37次盜壘的成績；他在前79場比賽就敲出18支全壘打，但接下來83場僅再追加4轟，狀態明顯下滑。

這除了與大腿傷勢有關，也可能來自整季162場例行賽加上2場季後賽的消耗；克魯茲整季只缺席1場先發，那次是因為返鄉參加姊姊喪禮，返美途中遇到交通延誤。

「我不會為我的球季表現找藉口，因為那是我自己的選擇，我選擇每天都上場比賽，」克魯茲直言。

事實上，他在球季中多次抗拒總教練法蘭柯納（Terry Francona）讓他休息的安排，甚至有4場被排為指定打擊時，也曾嘗試表達反對；法蘭柯納在上個月的冬季會議中，曾公開將責任攬在自己身上。

「我需要想辦法讓他偶爾能夠休息、不用一直站在場上，但我並沒有把這件事做好，這是我的責任，」法蘭柯納說。

而展望2026年，克魯茲似乎仍準備好「硬撐」全季，「我想每天都上場，我想每天都站上場去幫助球隊贏球，如果他做出那個決定，我也沒辦法改變，但我們可以爭論一下，看看最後誰會贏。」

不過，克魯茲確定將缺席3月世界棒球經典賽（WBC），錯過代表國家隊出賽的機會。他透露這並非自己意願；「那是球隊的決定，因為我正在處理大腿傷勢，他們不希望我上場。我的意思是，我想打，我想代表我的國家，但我相信球隊（紅人），未來我一定會想參賽。」

紅人預期在2026年更加倚重德拉克魯茲的火力輸出，尤其球隊目前仍未找到一名能穩定排在他後方的關鍵打者；不過他去年在降低三振數方面已有明顯進步，從2024年大聯盟最多的218次，降至2025年的181次。

克魯茲最後也強調，這個賽季帶給他不少成長；「我學到的是，我必須在賽前、賽後、在場上、在場下，幾乎在任何地方都要好好照顧自己，」克魯茲說，「而且要為自己負起責任。」