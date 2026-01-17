葛拉漢延長賽逆天絕殺　領航猿完美不敗開季豪取10連勝

▲領航猿葛拉漢飆進致勝絕殺，讓球隊喜迎開季10連勝。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

開季9戰全勝獨霸PLG職籃的桃園璞園領航猿，17日遠征台南交手台鋼獵鷹，全場領航猿面臨苦戰，先靠盧峻翔正規時間終了前關鍵三分彈逼平戰局進入延長賽，延長賽又靠洋將葛拉漢操刀致勝切入絕殺，最終領航猿100比98擊敗獵鷹，開季喜迎10連勝續寫新高。另外，單季10連勝也追平聯盟例行賽單隊最長連勝紀錄。

開季前9戰全勝領先全聯盟，領航猿今日南下來到獵鷹主場，卻遭到地主獵鷹頑強抵抗，上半場打完領航猿甚至還以1分落後。

下半場開打後，獵鷹仍持續領先氣勢，但末節領航猿先靠盧峻翔關鍵三分彈逼平戰局，將比賽帶入延長。延長賽雙方仍是持續拉鋸，獵鷹靠著洋將多比終場前3.2秒關鍵跳投，讓雙方戰成98比98局面。

不過領航猿暫停後部署最後一擊，葛拉漢接球後強勢切入，並完成高難度絕殺美技，最終領航猿就以兩分之差驚險勝出，寫下開季10連勝紀錄，也追平聯盟最長的例行賽球隊連勝紀錄。

領航猿此戰以盧峻翔拿下23分分、3籃板、4助攻、3抄截最佳，伯朗21分、14籃板，阿提諾16分、9籃板，投進致勝一擊的葛拉漢則有14分進帳。獵鷹全場以翟蒙的24分、8籃板最佳，谷毛唯嘉14分、3籃板、6助攻。

賽後領航猿主帥卡米諾斯表示，「真的很難打的一場比賽，但這是最棒的勝利，次節對手開始有些高難度的進球，但下半場我們的防守開始比較穩定，雖然整場比賽我們的失誤都沒有控制好。很開心能贏得此戰。」

球隊一哥盧峻翔則表示，「對手給我們很大的防守壓力，我們很多不必要的失誤，雖然葛拉漢前4節沒有打好，但還是很開心他投進了絕殺。」

談到自己的關鍵追平三分球，盧峻翔則說，「當下有時間的壓力，必須得出手，我保持信心出手，進球後自己也很開心，拿到追平分數的3分。」

身為球隊致勝英雄的葛拉漢則說，「自己心態上就是一直保持冷靜，隊友也不斷幫助我，我們一直持續打團隊籃球，很多隊友站出來做出實質貢獻，這就是為什麼我們是一支好的球隊。」

▲領航猿盧峻翔飆進關鍵三分球，將戰線逼入延長賽。（圖／領航猿提供）