史上最高！6400萬台幣預算加持　WBC經典賽中華隊銀彈備妥了

▲運動部政務次長鄭世忠。（圖／記者杜奕君攝）

▲運動部政務次長鄭世忠喊話中華隊此次WBC經典賽「銀彈」預算已備妥。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

中華隊前進2026年世界棒球經典賽 (WBC)，此次編列預算來到史上最高的6400萬台幣，在「銀彈」備妥下，期待此次能衝出佳績。運動部政務次長鄭世忠20日受訪時強調，此次6400萬台幣經費來自「運動產業發展基金」將不用受立法院總預算審查，只要運動部部長李洋拍板定案，即可動用執行。

近期立院總預算案由於朝野攻防激烈，引發外界對於中華隊相關備戰經費是否足夠的相關質疑，今日鄭世忠受訪時強調，「本次WBC經典賽編列的6400萬預算，其法源依據來源為運動產業發展基金，而非一般的的公務性預算。」

鄭世忠強調，「運動產業發展基金的應用上較為彈性，只要部長李洋同意即可動支。目前中華隊所有需要的備戰以及情蒐數據購買，以及組訓相關開銷，完全不受公務預算審查進度影響，後勤支援絕不中斷。」

另外，若中華隊本屆順利挺進4強，就將移師美國邁阿密進行最終決賽，鄭世忠也表示，「邁阿密的後勤挑戰將遠高於東京預賽，屆時當地的住宿、交通都面臨高額成本。」

鄭世忠也說，「目前已經協調外交部系統，屆時將由當地駐外管處給予協助，分擔交通與行政重擔，確保選手們能獲得最高規格照顧。」

去年中華隊在12強登上巔峰奪冠，鄭世忠也表示，「中華隊在各方面都有很好的經驗，我們希望將12強的經驗延續到經典賽，希望此次賽事也能有好的成果。」

▲2026經典賽中華隊第一階段集訓開訓，中職會長蔡其昌 。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲2026經典賽中華隊第一階段集訓開訓。（圖／記者蔡厚瑄攝）

2026WBCWBC經典賽中華隊運動部李洋鄭世忠棒球

讀者回應

