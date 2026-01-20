22歲溫班亞瑪站上全明星先發　躋身馬刺傳奇行列

運動雲

▲馬刺溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

聖安東尼奧馬刺新世代核心溫班亞瑪（Victor Wembanyama）再添生涯重要里程碑，隨著入選2026年NBA全明星賽先發名單，這位22歲的長人，正式寫下馬刺隊史新頁，成為隊史第5位曾以先發身分出戰全明星賽的球員，地位迅速躍升至隊史傳奇行列。

值得一提的是，這份名單中並未包含兩位名人堂後衛帕克（Tony Parker）與吉諾比利（Manu Ginobili），兩人長年被視為馬刺隊史最偉大的球員之一，卻都未曾以先發身分出戰全明星賽，更突顯溫班亞瑪此一成就的歷史意義。

這是溫班亞瑪連續第2季入選全明星賽，本次是生涯首次站上先發舞台，隨著此一榮耀到手，他也正式與「石佛」鄧肯（Tim Duncan）與「海軍上將」羅賓森（David Robinson）並列，成為馬刺隊史僅有的三位曾以狀元身分、又在全明星賽擔任先發的長人。

回顧歷史，羅賓森的新秀賽季曾締造聯盟史上最大單季戰績翻轉紀錄，直到8年後才被鄧肯打破；而馬刺也在鄧肯生涯第2季，迎來隊史首座NBA總冠軍。如今，溫班亞瑪的成長曲線，正被外界視為可能重現相同的復興軌跡。

截至1月中旬，馬刺已拿下29勝，暫居西區第2，對比上季全季僅34勝的成績，戰力進步幅度相當明顯，溫班亞瑪的先發入選，也被視為這波重建成功的重要象徵。

除溫班亞瑪外，曾以全明星先發身分代表馬刺出賽的球員，還包括2014年總冠軍賽MVP雷納德（Kawhi Leonard），以及前年度最佳防守球員、4屆全明星羅伯森（Alvin Robertson）。自1976年ABA與NBA合併以來，馬刺在49屆全明星賽中，有43屆至少一名球員入選，與湖人並列聯盟最多。

溫班亞瑪2025-26賽季表現一覽

溫班亞瑪已連續第3季成為馬刺得分王，本季場均24.5分、10.9籃板、3助攻、2.6阻攻，上場時間不到29分鐘，卻繳出生涯最佳效率，其中投籃命中率51.6%，三分球命中率38.2%，皆創下個人生涯新高。

他也是全聯盟唯一場均至少20分、10籃板、2阻攻的球員，目前高居阻攻榜第1、籃板榜第4。目前溫班亞瑪已將「連續每場至少1阻攻」的紀錄推進至101場，為NBA史上第3長，同時刷新隊史紀錄。

此外，溫班亞瑪也在11月對公牛一役中，成為NBA史上首位單場繳出35分、10籃板、5助攻、5記三分球、5阻攻的球員，再度證明其全面性與歷史級潛力。

關鍵字： NBA聖安東尼奧馬刺溫班亞瑪

【老婆不嘻嘻】買遊戲當驚喜送老公！沒想到反而失望到快融化QQ

