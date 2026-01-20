運動雲

>

灰狼艾德華茲2026全明星先發落選　隊友藍道發聲力挺

▲灰狼艾德華茲、藍道，勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾德華茲、藍道。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA公布2026年全明星賽先發名單後，明尼蘇達灰狼後衛艾德華茲（Anthony Edwards）意外未能躋身西區先發引發討論，隊友藍道（Julius Randle）也隨即在社群媒體發聲力挺，表達對當家球星的全力支持。

NBA於20日揭曉全明星先發陣容，西區方面由湖人球星唐西奇（Luka Dončić）領銜，並搭配柯瑞（Stephen Curry）、約基奇（Nikola Jokic）、吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）組成先發五人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這意味著艾德華茲暫時無緣先發，仍需等待下一波公布的替補名單。藍道得知結果後不久，便在社群平台上發文聲援隊友，直言艾德華茲理應獲得更高肯定。

藍道寫道，「AE5（艾德華茲）每天都是先發，別鬧了！也該把他的名字放進MVP討論裡。你們有看到他上一場的表現嗎？」

儘管未能入選先發，灰狼仍確定將有艾德華茲代表球隊參與全明星週活動，艾德華茲在2025-26賽季上半段展現生涯最佳狀態，成為聯盟最具爆發力的年輕球星之一。

進入生涯第6個賽季，艾德華茲目前出賽34場，場均繳出29.6分、4.9籃板、3.7助攻與1.3抄截，投籃命中率50.4%，三分球命中率41.8%，罰球命中率78.8%，各項數據皆位居生涯新高水準，並有望完成連續第4季入選全明星賽的成就。

關鍵字： NBA明尼蘇達灰狼艾德華茲藍道

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

他隊球迷炸鍋！道奇「爆買」豪砸補強 全因和大谷的約定？

他隊球迷炸鍋！道奇「爆買」豪砸補強 全因和大谷的約定？

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

中華奧會團結基金正式啟航！林鴻道、雷千瑩深入偏鄉撒希望種子

中華奧會團結基金正式啟航！林鴻道、雷千瑩深入偏鄉撒希望種子

2026年NBA全明星先發揭曉　字母哥、唐西奇領銜！詹皇缺席

2026年NBA全明星先發揭曉　字母哥、唐西奇領銜！詹皇缺席

雪橇轉雪車二度挑戰冬奧　林欣蓉「固執」追夢十年要把台灣帶進世界前8　

雪橇轉雪車二度挑戰冬奧　林欣蓉「固執」追夢十年要把台灣帶進世界前8　

全明星先發再度入選　柯瑞以37歲之齡寫紀錄

全明星先發再度入選　柯瑞以37歲之齡寫紀錄

【嗯嗯人沒事就好】共享汽車突暴衝人行道！撞路燈彈起來

熱門新聞

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

他隊球迷炸鍋！道奇「爆買」豪砸補強 全因和大谷的約定？

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼

2貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

3韓國隊連環噩耗　超級新星嘆：我不夠韓

4道奇簽塔克　西語老師轉戰左外野？

5道奇「爆買」惹怒　全因和大谷的約定

最新新聞

1官方認證B咖?台灣熱身賽打二軍引熱議

2海神新洋將簽全能中鋒救戰績

3名人堂名單明出爐　作弊仔竟有望入選

4艾德華茲全明星先發落選　藍道發聲

5溫班亞瑪站上全明星先發　躋身傳奇行列

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

【最後擺攤身影曝】蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

【不要那麼早嫁啦】女兒上台抽捧花　爸爸狂搖頭：抽中哭給大家看XD

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366