灰狼艾德華茲2026全明星先發落選　隊友藍道發聲力挺

▲艾德華茲、藍道。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA公布2026年全明星賽先發名單後，明尼蘇達灰狼後衛艾德華茲（Anthony Edwards）意外未能躋身西區先發引發討論，隊友藍道（Julius Randle）也隨即在社群媒體發聲力挺，表達對當家球星的全力支持。

NBA於20日揭曉全明星先發陣容，西區方面由湖人球星唐西奇（Luka Dončić）領銜，並搭配柯瑞（Stephen Curry）、約基奇（Nikola Jokic）、吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）組成先發五人。

這意味著艾德華茲暫時無緣先發，仍需等待下一波公布的替補名單。藍道得知結果後不久，便在社群平台上發文聲援隊友，直言艾德華茲理應獲得更高肯定。

藍道寫道，「AE5（艾德華茲）每天都是先發，別鬧了！也該把他的名字放進MVP討論裡。你們有看到他上一場的表現嗎？」

儘管未能入選先發，灰狼仍確定將有艾德華茲代表球隊參與全明星週活動，艾德華茲在2025-26賽季上半段展現生涯最佳狀態，成為聯盟最具爆發力的年輕球星之一。

進入生涯第6個賽季，艾德華茲目前出賽34場，場均繳出29.6分、4.9籃板、3.7助攻與1.3抄截，投籃命中率50.4%，三分球命中率41.8%，罰球命中率78.8%，各項數據皆位居生涯新高水準，並有望完成連續第4季入選全明星賽的成就。