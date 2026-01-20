阪神翻譯參戰！為巴西出征經典賽　日媒：有望頂替比薛特先發游擊

▲阪神虎隊通譯伊藤維托（Vítor Ito）曾參加去年經典賽資格賽，有望再以巴西國手身分出戰世界棒球經典。（圖／截自巴西棒壘球協會官方IG）



記者王真魚／綜合報導

阪神虎隊通譯伊藤維托（Vítor Ito）正悄悄為踏上世界舞台做準備，他不只是場邊協助外籍球員溝通的翻譯，更有望以球員身分，成為巴西代表隊的一員，出戰第6屆世界棒球經典賽（WBC）。

巴西隊名單預計於2月上旬公布，伊藤早已進入備戰狀態。他坦言，「我想應該會被選上，所以都有好好在練習。」

1995年出生於巴西的伊藤，是日裔第三代，16歲來到日本後，歷經本庄第一高中、共榮大學，再加入社會人名門日本生命隊，以游擊手身分累積實戰經驗。自2016年起，他多次入選巴西國家隊，去年3月的資格賽中更以主戰游擊手之姿出賽4場，繳出3成85打擊率，協助球隊闖進正賽。

2024年，伊藤轉換跑道，以通譯身分加盟阪神虎，主要負責協助外籍球員適應環境、溝通戰術，成為教練團與洋將之間的重要橋樑。但到了清晨，他又換回球員角色。每天早上6點半，伊藤便先行進入二軍基地SGL尼崎，在球員報到前完成一輪自主訓練，從打擊機練習到守備接球一樣不缺，等到7點半球員進場時，他已滿身是汗。

「如果不好好練習真的不行，因為站上場，我就不是翻譯，而是代表國家的球員。」伊藤這樣形容自己在兩個身分之間的切換。也因此，日媒形容他是另類的「二刀流」，一邊當翻譯，一邊當選手。

本屆WBC，巴西隊首戰將面對眾星雲集的美國隊。伊藤直言既期待又不安：「第一場就是對美國，很期待，但也有點不安。每次都是這樣，會覺得如果不好好練習就不妙了。」在大聯盟游擊手比歇特（Bo Bichette）能否出賽仍不明朗的情況下，日媒指出，伊藤在正賽擔任游擊手的機會相當高。