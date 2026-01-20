全明星先發再度入選　柯瑞以37歲之齡寫紀錄

▲柯瑞。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）再度在NBA全明星舞台寫下歷史，聯盟20日公布2025-26賽季NBA全明星賽先發名單，勇士後衛柯瑞獲選為先發成員，並成為NBA史上最年長以後衛身分入選全明星先發的球員，締造前所未見的紀錄。

根據數據統計平台Real App指出，現年37歲的柯瑞，是聯盟歷史上首位在如此年紀仍能以後衛角色站上全明星先發陣容的球員，這項成就過去從未有人達成，突顯柯瑞長年維持巔峰狀態的難能可貴。

賽季即將邁入中後段，柯瑞仍全力帶領勇士力拚戰績，這支曾七度奪下NBA總冠軍的老牌勁旅，本季歷經不少起伏，儘管柯瑞多次展現驚人的進攻爆發力，球隊仍錯失數場原可把握的勝利，戰況一度顯得艱辛。

不過截至1月下旬，勇士仍以24勝19敗的成績穩住腳步，與西區排名第2的聖安東尼奧馬刺仍保持5.5場勝差，尚未脫離競逐行列。 身為球隊最重要的得分點與組織核心，生涯第17個賽季的柯瑞場均貢獻27.6分、4.9助攻、3.8籃板，投籃命中率47.0%，三分球命中率38.6%，數據表現絲毫不見下滑。

Stephen Curry is one of just 17 players in NBA history to make 12 All-Star appearances with a single franchise ???? pic.twitter.com/BHYUSz45eG — Golden State Warriors (@warriors) January 19, 2026

從比賽內容與數據表現來看，柯瑞依舊是勇士進攻體系的心臟與靈魂，也正因如此，他能夠在本季奪下全明星先發席位，被外界視為實至名歸。

此外，外界普遍認為，2026年全明星賽不會是柯瑞最後一次以西區先發身分登場。以他目前展現的競技狀態與影響力來看，這位聯盟傳奇射手，仍有機會在未來持續刷新屬於自己的歷史篇章。