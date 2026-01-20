2026年NBA全明星先發揭曉　字母哥、唐西奇領銜！詹皇缺席



▲公鹿安戴托昆波、湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

2026年NBA全明星賽先發名單正式出爐，密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與洛杉磯湖人核心唐西奇（Luka Dončić）領銜入選，兩人分別在東、西區球迷投票中名列前茅，其中唐西奇更是本屆全聯盟最高票得主。

NBA今日公布全明星賽完整先發陣容，2026年全明星賽首度採取「不分位置」的先發遴選方式，不再區分前場與後場球員。同時，全明星正賽也將改採「美國隊對世界隊」的迷你錦標賽制，三支8人名單球隊進行循環賽，第四支球隊則由「新秀挑戰賽」勝出者組成。

西區方面，唐西奇將與金州勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）、奧克拉荷馬雷霆後衛吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、聖安東尼奧馬刺長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama），以及丹佛金塊三屆MVP約基奇（Nikola Jokic）攜手先發，星度與話題性兼具。

The Western Conference NBA All-Star Starters! pic.twitter.com/A3o64czB0w — NBA (@NBA) January 19, 2026

東區先發陣容則由安戴托昆波領軍，搭配費城七六人後衛馬克西（Tyrese Maxey）、紐約尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）、底特律活塞後衛康寧漢（Cade Cunningham），以及波士頓塞爾提克側翼布朗（Jaylen Brown），其中多位年輕球星首度站上先發舞台。

The Eastern Conference NBA All-Star Starters! pic.twitter.com/8o41pGL08D — NBA (@NBA) January 19, 2026

值得關注的是，湖人球星詹姆斯（LeBron James）未列入先發名單，這位41歲老將過去已連續21季入選全明星賽，唯一落選是在2003-04年新秀賽季。外界普遍預期，詹姆斯仍有機會以傷病替補或由聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）特別遴選的方式延續紀錄。

本屆10名先發球員皆曾參與過全明星週活動，但溫班亞瑪、馬克西、布朗與康寧漢，則是生涯首次以「先發身分」出賽。老將方面，柯瑞迎來生涯第12次全明星入選、也是第11次擔任先發，成為聯盟史上僅第17位單一球隊至少12度入選全明星的球員；安戴托昆波與約基奇也分別累積第10次與第8次全明星資歷。

隨著賽制改為「美國隊對世界隊」，世界隊8個名額中已有5席確定由唐西奇、安戴托昆波、約基奇、溫班亞瑪與吉爾吉斯-亞歷山大占據，其餘3名替補將由教練團遴選；美國隊方面，兩支球隊共16人，尚有11個替補名額待公布，柯瑞、布朗森、康寧漢、布朗與馬克西則是目前確定的先發代表。