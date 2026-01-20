名人堂名單明揭曉　太空人作弊主謀貝爾川有望入選

▲貝爾川(Carlos Beltran)。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國棒球名人堂將於台灣時間21日公布今年入選名單，隨著超過半數選票提前亮票，名單輪廓逐漸明朗。根據知名投票追蹤網站席博多（Ryan Thibodaux）統計統計，目前已公開的223張選票中，前中外野手貝爾川（Carlos Beltrán）獲得高達89.2%的支持率，遠遠超過入選門檻75%，極有可能在本屆順利跨進庫柏鎮。

這是貝爾川連續第4年列入名人堂選票，他的得票率逐年攀升，前年為46.5%，去年已來到70.3%，距離門檻僅差不到5%。如今在提前亮票階段就衝上近9成支持度，依照往年趨勢推估，最終得票率很可能落在8成以上，入選幾乎已成定局。

1999年美聯新人王的貝爾川，大聯盟生涯橫跨20個球季，效力過皇家、太空人、大都會、巨人、紅雀、洋基與遊騎兵等隊，累計出賽逾1萬打席，繳出打擊率0.279、上壘率0.350、長打率0.486的成績，轟出435支全壘打，另有300多次盜壘成功，不僅攻守俱佳，也長年被視為頂級中外野手代表之一。

生涯期間，貝爾川12度入選明星賽，曾兩度在年度MVP票選中名列前10，並拿下3座金手套、2座銀棒獎，原本就被外界認為具備名人堂等級的實績。不過，他退休後捲入2017年太空人「電子設備偷暗號」風波，在大聯盟官方調查報告中，

貝爾川被點名為事件關鍵人物之一，甚至是唯一被直接指名的球員，讓他的名人堂之路一度蒙上陰影。

貝爾川在2022年受聘為YES電視網球評時表示，「我們做了我們做過的事，回頭看，那是錯的。我希望當時能多問一些問題，也希望球團能對我們說，『嘿，你們現在做的事情必須停止。』」

部分球迷因此質疑，同樣涉及作弊行為，貝爾川似乎比使用禁藥、曾遭禁賽的球員獲得更寬容的對待。事實上，許多投票者對確定使用增強表現藥物的球員仍相當保留，即便發生在制度尚未完備的年代，也往往難以跨過75%門檻。

除了貝爾川之外，目前提前亮票中，僅另一名中外野手瓊斯（Andruw Jones）同樣站上安全線，得票率約83%。瓊斯正處於候選資格倒數第2年，若能延續現有趨勢，極有機會與貝爾川一同在本屆叩關成功，成為2026年名人堂新成員。

至於其他競逐者，只有阿特利（Chase Utley，68.2%）、派提特（Andy Pettitte，57.4%）與赫南德茲（Félix Hernández，56.5%）三人得票超過半數，但仍未達75%門檻。阿特利是第三次上榜，前兩年得票率分別為28.8%與39.8%；赫南德茲去年首度進榜僅獲20.6%。第八次上榜的派提特進步幅度最大，2019年僅9%，2024年為13.5%，去年提升至27.9%。

27人候選名單中的12位新面孔裡，漢默斯（Cole Hamels）以31.4%居首；而「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez，第五次上榜，43%）與拉米瑞茲（Manny Ramirez，第十次上榜，40.4%）仍明顯不足，兩人都曾因使用禁藥遭禁賽，想要跨過名人堂門檻，難度依舊不小。

▲瓊斯（Andruw Jones）。（圖／達志影像／美聯社）