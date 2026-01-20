運動雲

>

名人堂名單明揭曉　太空人作弊主謀貝爾川有望入選

▲貝爾川(Carlos Beltran)。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝爾川(Carlos Beltran)。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國棒球名人堂將於台灣時間21日公布今年入選名單，隨著超過半數選票提前亮票，名單輪廓逐漸明朗。根據知名投票追蹤網站席博多（Ryan Thibodaux）統計統計，目前已公開的223張選票中，前中外野手貝爾川（Carlos Beltrán）獲得高達89.2%的支持率，遠遠超過入選門檻75%，極有可能在本屆順利跨進庫柏鎮。

這是貝爾川連續第4年列入名人堂選票，他的得票率逐年攀升，前年為46.5%，去年已來到70.3%，距離門檻僅差不到5%。如今在提前亮票階段就衝上近9成支持度，依照往年趨勢推估，最終得票率很可能落在8成以上，入選幾乎已成定局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1999年美聯新人王的貝爾川，大聯盟生涯橫跨20個球季，效力過皇家、太空人、大都會、巨人、紅雀、洋基與遊騎兵等隊，累計出賽逾1萬打席，繳出打擊率0.279、上壘率0.350、長打率0.486的成績，轟出435支全壘打，另有300多次盜壘成功，不僅攻守俱佳，也長年被視為頂級中外野手代表之一。

生涯期間，貝爾川12度入選明星賽，曾兩度在年度MVP票選中名列前10，並拿下3座金手套、2座銀棒獎，原本就被外界認為具備名人堂等級的實績。不過，他退休後捲入2017年太空人「電子設備偷暗號」風波，在大聯盟官方調查報告中，

貝爾川被點名為事件關鍵人物之一，甚至是唯一被直接指名的球員，讓他的名人堂之路一度蒙上陰影。

▲太空人貝爾川（carlos beltran）、道奇葛蘭德森（curtis granderson） 。（圖／路透社）

▲貝爾川於2019年11月1日被聘為大都會總教練，卻在2020年1月16日、尚未執教任何一場比賽前就遭解雇——原因是他在大聯盟調查太空人2017年利用電子設備偷暗號的報告中，成為唯一被點名的球員 。（圖／路透社）

貝爾川在2022年受聘為YES電視網球評時表示，「我們做了我們做過的事，回頭看，那是錯的。我希望當時能多問一些問題，也希望球團能對我們說，『嘿，你們現在做的事情必須停止。』」

部分球迷因此質疑，同樣涉及作弊行為，貝爾川似乎比使用禁藥、曾遭禁賽的球員獲得更寬容的對待。事實上，許多投票者對確定使用增強表現藥物的球員仍相當保留，即便發生在制度尚未完備的年代，也往往難以跨過75%門檻。

除了貝爾川之外，目前提前亮票中，僅另一名中外野手瓊斯（Andruw Jones）同樣站上安全線，得票率約83%。瓊斯正處於候選資格倒數第2年，若能延續現有趨勢，極有機會與貝爾川一同在本屆叩關成功，成為2026年名人堂新成員。

至於其他競逐者，只有阿特利（Chase Utley，68.2%）、派提特（Andy Pettitte，57.4%）與赫南德茲（Félix Hernández，56.5%）三人得票超過半數，但仍未達75%門檻。阿特利是第三次上榜，前兩年得票率分別為28.8%與39.8%；赫南德茲去年首度進榜僅獲20.6%。第八次上榜的派提特進步幅度最大，2019年僅9%，2024年為13.5%，去年提升至27.9%。

27人候選名單中的12位新面孔裡，漢默斯（Cole Hamels）以31.4%居首；而「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez，第五次上榜，43%）與拉米瑞茲（Manny Ramirez，第十次上榜，40.4%）仍明顯不足，兩人都曾因使用禁藥遭禁賽，想要跨過名人堂門檻，難度依舊不小。

▲▼ 瓊斯（Andruw Jones）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓊斯（Andruw Jones）。（圖／達志影像／美聯社）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

他隊球迷炸鍋！道奇「爆買」豪砸補強 全因和大谷的約定？

他隊球迷炸鍋！道奇「爆買」豪砸補強 全因和大谷的約定？

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

中華奧會團結基金正式啟航！林鴻道、雷千瑩深入偏鄉撒希望種子

中華奧會團結基金正式啟航！林鴻道、雷千瑩深入偏鄉撒希望種子

2026年NBA全明星先發揭曉　字母哥、唐西奇領銜！詹皇缺席

2026年NBA全明星先發揭曉　字母哥、唐西奇領銜！詹皇缺席

雪橇轉雪車二度挑戰冬奧　林欣蓉「固執」追夢十年要把台灣帶進世界前8　

雪橇轉雪車二度挑戰冬奧　林欣蓉「固執」追夢十年要把台灣帶進世界前8　

全明星先發再度入選　柯瑞以37歲之齡寫紀錄

全明星先發再度入選　柯瑞以37歲之齡寫紀錄

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

熱門新聞

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

他隊球迷炸鍋！道奇「爆買」豪砸補強 全因和大谷的約定？

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼

2貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

3韓國隊連環噩耗　超級新星嘆：我不夠韓

4道奇簽塔克　西語老師轉戰左外野？

5道奇「爆買」惹怒　全因和大谷的約定

最新新聞

1官方認證B咖?台灣熱身賽打二軍引熱議

2海神新洋將簽全能中鋒救戰績

3名人堂名單明出爐　作弊仔竟有望入選

4艾德華茲全明星先發落選　藍道發聲

5溫班亞瑪站上全明星先發　躋身傳奇行列

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

【最後擺攤身影曝】蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

【不要那麼早嫁啦】女兒上台抽捧花　爸爸狂搖頭：抽中哭給大家看XD

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366