運動雲

>

金河成「冰上滑倒」動刀缺席WBC　李大浩談風險管理

▲▼ WBC經典賽大谷翔平、金慧成、金河成。（圖／達志影像／美聯社）

▲金河成。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）開打前夕，韓國隊傳出重大打擊，原本被視為內野防守核心、效力亞特蘭大勇士的金河成在韓國停留期間於結冰路面不慎滑倒，造成右手中指肌腱受傷並緊急動刀，確定無緣出戰本屆經典賽，也將影響他新賽季在勇士隊的備戰進度。

這起意外不僅讓韓國代表隊失去固定游擊手戰力，也讓「場外風險管理」成為輿論焦點，前韓國職棒傳奇重砲李大浩近日的一段發言，再度被媒體翻出討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據韓國媒體《JTBC》報導，在金河成受傷消息曝光前數日，現年43歲的李大浩便曾公開提醒職業球員，最需要避免的就是在球場外發生受傷意外。

李大浩直言，「職業棒球選手最不該做的事，就是在棒球場以外的地方受傷，我連滑雪場都不去，因為那裡有可能發生嚴重傷勢。」

▲李大浩。（圖／記者胡冠辰攝）

▲李大浩。（圖／記者胡冠辰攝）

李大浩的這番「風險管理」言論，被外界視為對職業球員自我管理的最佳寫照。儘管金河成此次受傷屬於意外事故，但在重要國際賽事與新球季即將到來之際，任何場外風險都可能對個人生涯與球隊布局造成重大影響。

隨著金河成確定缺席經典賽，韓國隊內野防線勢必出現空缺，教練團後續如何調整游擊人選，成為接下來備戰期的重要課題。同時，這起事件也再次提醒旅外選手，在賽季與國際賽交錯的關鍵時刻，「避免非必要風險」本身，就是職業素養的一部分。

關鍵字： 2026WBC經典賽韓國金河成李大浩

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

林威助開訓要求態度、執行力　談春訓強度「體能好的應該不會吐」

林威助開訓要求態度、執行力　談春訓強度「體能好的應該不會吐」

他隊球迷炸鍋！道奇「爆買」豪砸補強 全因和大谷的約定？

他隊球迷炸鍋！道奇「爆買」豪砸補強 全因和大谷的約定？

運科中心研發「台版智慧發球機」　運動部後勤、訓練持續優化

運科中心研發「台版智慧發球機」　運動部後勤、訓練持續優化

許光漢、邊佑錫、坂口健太郎　台韓日泰男神同框了！

熱門新聞

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

讀者回應

﻿

熱門新聞

1官方認證B咖?台灣熱身賽打二軍引熱議

2勇士巴特勒膝傷　確定賽季提前報銷

3貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

4日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼

5赫南德茲留道奇？美媒點名潛在買家

最新新聞

1舞棍阿伯來了　攻城獅主場將秀舞

2日職新共識　賽前禁止「敵我交談」

3單場飆32分率隊5連勝　高國豪奪MVP

4迎接大聯盟第3年　今永昇太談新賽季

5申皓瑋求婚成功笑喊「比去球場還緊張」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

【最後擺攤身影曝】蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

【不要那麼早嫁啦】女兒上台抽捧花　爸爸狂搖頭：抽中哭給大家看XD

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366