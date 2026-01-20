金河成「冰上滑倒」動刀缺席WBC　李大浩談風險管理

▲金河成。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）開打前夕，韓國隊傳出重大打擊，原本被視為內野防守核心、效力亞特蘭大勇士的金河成在韓國停留期間於結冰路面不慎滑倒，造成右手中指肌腱受傷並緊急動刀，確定無緣出戰本屆經典賽，也將影響他新賽季在勇士隊的備戰進度。

這起意外不僅讓韓國代表隊失去固定游擊手戰力，也讓「場外風險管理」成為輿論焦點，前韓國職棒傳奇重砲李大浩近日的一段發言，再度被媒體翻出討論。

根據韓國媒體《JTBC》報導，在金河成受傷消息曝光前數日，現年43歲的李大浩便曾公開提醒職業球員，最需要避免的就是在球場外發生受傷意外。

李大浩直言，「職業棒球選手最不該做的事，就是在棒球場以外的地方受傷，我連滑雪場都不去，因為那裡有可能發生嚴重傷勢。」

▲李大浩。（圖／記者胡冠辰攝）

李大浩的這番「風險管理」言論，被外界視為對職業球員自我管理的最佳寫照。儘管金河成此次受傷屬於意外事故，但在重要國際賽事與新球季即將到來之際，任何場外風險都可能對個人生涯與球隊布局造成重大影響。

隨著金河成確定缺席經典賽，韓國隊內野防線勢必出現空缺，教練團後續如何調整游擊人選，成為接下來備戰期的重要課題。同時，這起事件也再次提醒旅外選手，在賽季與國際賽交錯的關鍵時刻，「避免非必要風險」本身，就是職業素養的一部分。