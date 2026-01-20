傳奇也敵不過歲月？詹皇西區前場投票僅第8、連21年明星賽先發紀錄終結

▲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）終結了連續21年入選全明星賽先發陣容的驚人紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA官方於台灣時間20日正式公布2026年洛杉磯明星賽先發名單。最令人意外的遺珠，莫過於效力洛杉磯湖人的41歲傳奇球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。他超狂的連續21年入選全明星賽先發陣容驚人紀錄正式遭到終結。這是自2005年以來，詹姆斯首度未能出現在明星賽開場五人名單中，象徵著NBA聯盟權力核心已經更迭。

這次明星賽投票，詹姆斯僅獲得約181萬張球迷選票，在西區前場球員中排名第8，落後於艾德華茲（Anthony Edwards）與阿夫迪亞（Deni Avdija），僅領先休士頓火箭隊的杜蘭特（Kevin Durant），儘管詹姆斯在迎來個人職業生涯第23賽季，場均仍能繳出22.6分、5.9籃板和6.9助攻的優異數據，但受限於傷病困擾，他在開季前41場比賽中僅出賽24場，其連續1,297場得分雙位數的歷史紀錄也在去年12月告終。

雖然無緣先發，詹姆斯仍有極高機率透過各隊總教練選拔進入替補名單，或由NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）比照過往諾威斯基（Dirk Nowitzki）與韋德（Dwyane Wade）模式，以「功勛席位」增補入選，延續其連續22年入選明星賽的紀錄。

2026年全明星賽將於2月15日在洛杉磯快艇隊新球場Intuit Dome舉行，本屆賽事將採用全新的「美國隊 VS. 世界隊」賽制。在目前的先發名單中，世界隊（World Team）陣容極其豪華，包含唐西奇、約基奇、亞歷山大、溫班亞馬以及安戴托昆波。

聯盟將於本週日公布由NBA教練選出的替補名單，屆時詹姆斯是否能以替補身分參與這場在洛杉磯家門口舉辦的盛會，將是全球籃球迷最關注的焦點。