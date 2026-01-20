火腿春訓分組出爐　古林睿煬、孫易磊雙雙一軍起跑

▲古林睿煬。（圖／截自日本火腿X）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

北海道日本火腿鬥士20日公布2026年春季訓練分組名單，球隊春訓將於2月1日起展開，一軍在沖繩名護市進行集訓、二軍則移師國頭村。名單中最受台灣球迷矚目的，莫過於被視為「台灣雙寶」的投手古林睿煬與孫易磊，兩人雙雙獲得一軍春訓起跑資格，正式加入火腿新賽季的一軍競逐行列。

火腿本次一軍春訓編制為投手23人、捕手6人、內野手7人、外野手6人，古林睿煬與孫易磊皆名列其中。對孫易磊而言，這是他去年5月轉為支配下球員後，生涯首次從一軍組展開春訓，象徵球團對其成長進度與即戰力的高度肯定。

▲孫易磊。（圖／截自太平洋聯盟TV）

至於古林睿煬，則是在去年春訓前因右腹斜肌傷勢調整進度，最終改由二軍復健起步。本季傷勢已無大礙，再度獲得一軍春訓機會，也被視為火腿投手戰力布局中的重要一環。

除了「台灣雙寶」外，火腿一軍春訓名單亦包括睽違6年回歸球隊的投手有原航平，以及同樣重返火腿體系的外野手西川遙輝，為年輕陣容注入經驗值，入選3月世界棒球經典賽（WBC）日本武士隊的伊藤大海，也確定從一軍起跑。

相較之下，火腿本屆選秀指名的所有新人，包含選秀狀元大川慈英投手在內，全數自二軍春訓出發；被視為「二刀流」潛力股的柴田獅子投手，同樣安排於二軍調整，球團將視實戰與恢復狀況再行評估後續規劃。

值得一提的是，古林睿煬與孫易磊已於15日向中華隊報到，參與世界棒球經典賽集訓，接下來將短暫返日投入母隊春訓。至於何時再度回歸中華隊，仍須視火腿與中華隊雙方協調結果而定。