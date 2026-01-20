大聯盟名記者點名！林詩翔銷魂變速球「讓人想起霍夫曼」

▲林詩翔。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，中華隊正如火如荼進行集訓。美國大聯盟官網知名記者摩洛西（Jon Morosi） 今在社群媒體上發文，點名中華隊陣中、來自台鋼雄鷹的24 歲終結者林詩翔，盛讚他的變速球極具威力，甚至與傳奇名將相提並論。

摩洛西在文中提到，林詩翔擁有一顆本屆經典賽所有投手中品質最好的變速球之一。他更給予極高評價，「在狀況最好的時候，這顆球稍微讓我聯想到了霍夫曼（Trevor Hoffman） 的變速球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

擁「地獄喪鐘」之稱的霍夫曼是大聯盟史上的傳奇終結者，生涯累積 601 次救援成功，正是靠著那顆銷魂的變速球（Changeup）宰制大聯盟。 摩洛西也進一步介紹，林詩翔效力於台鋼雄鷹，擔任球隊終結者，並指出他「今年春天也有機會在國家隊扮演相同角色」，看好林詩翔有望成為中華隊牛棚的重要關門人選。

林詩翔2023年季中選秀第6輪被台鋼雄鷹挑中，以簽約金120萬元、激勵獎金50萬元加盟，起步並不顯赫；2024年初登一軍時，他出賽30場，留下1勝1敗、3次中繼的成績，26局被敲34安、失12分責失，防禦率4.15。 2025進入完整賽季後，他迅速蛻變，出賽數增至60場，繳出5勝5敗、6次中繼、30次救援的頂級成績，60.1局防禦率僅1.79，站穩終結者位置。

憑藉這股宰制力，他一舉拿下新人王與救援王雙料榮耀，並與球團簽下兩年複數約，2026年月薪自10萬元調漲至32萬元，調幅高達220%，寫下隊史新高。