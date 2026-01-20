勇士搞砸末節11分領先遭逆轉　吳永仁點出兩大致命問題

▲勇士總教練吳永仁在球隊遭逆轉吞敗後，點出團隊兩大致命問題。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

末節最多還一度手握11分領先優勢，台北富邦勇士20日作客挑戰台南台鋼獵鷹，又在決勝期遭到對手瘋狂逆襲，勇士最終慘遭逆轉5分吞敗，也錯失站上例行賽第2名的大好機會。賽後勇士總教練吳永仁點出團隊兩大老問題又犯，包括罰球命中率不佳、錯失關鍵籃板，也喊話還要再調整。

本季PLG戰力態勢強弱相當明顯，唯有獵鷹與勇士對戰組合，戰況呈現你來我往的互有高下局面。此戰勇士只要贏球，就能成功逆襲，排名站上例行賽第2位。而勇士也確實打出亮眼表現，上半場就一度建立雙位數領先，甚至末節剩下8分28秒時，還取得全場最多的11分領先優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但隨後勇士卻是狀況不斷，包括關鍵防守籃板無法掌控，加上決勝期屢屢錯失關鍵罰球，在對手獵鷹洋將多比單節獨拿15分帶領下，獵鷹成功上演逆轉勝，以5分之差撂倒勇士。

獵鷹贏球後，戰績5勝5敗站穩例行賽第2位，勇士則是3勝6敗，落後給獵鷹1.5場勝差。

賽後勇士主帥吳永仁直言，「罰球上面掉了非常多，籃板也是輸，這是我們的老問題，還是希望讓球隊往正確的地方走，不斷的進步。大家必須把籃板保護好，就算被對手搶到進攻籃板，所有人的防守還是要壓上去，今天我們的防守還可以，但進攻端三分球與罰球命中率差了點，這些回去還能再調整。」

兩隊接下來在本周六（24日）還將再次交手，地點則回到勇士主場。勇士周末將分別交手獵鷹以及開季寫下聯盟新高開季10連勝的衛冕軍桃園璞園領航猿。

▲勇士洋將古德溫單場砍下31分，但仍無法率隊在客場取勝。（圖／富邦勇士提供）