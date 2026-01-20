運動雲

>

勇士搞砸末節11分領先遭逆轉　吳永仁點出兩大致命問題

▲勇士哥倫特、古德溫、林志傑、吳永仁。（圖／富邦勇士提供）

▲勇士總教練吳永仁在球隊遭逆轉吞敗後，點出團隊兩大致命問題。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

末節最多還一度手握11分領先優勢，台北富邦勇士20日作客挑戰台南台鋼獵鷹，又在決勝期遭到對手瘋狂逆襲，勇士最終慘遭逆轉5分吞敗，也錯失站上例行賽第2名的大好機會。賽後勇士總教練吳永仁點出團隊兩大老問題又犯，包括罰球命中率不佳、錯失關鍵籃板，也喊話還要再調整。

本季PLG戰力態勢強弱相當明顯，唯有獵鷹與勇士對戰組合，戰況呈現你來我往的互有高下局面。此戰勇士只要贏球，就能成功逆襲，排名站上例行賽第2位。而勇士也確實打出亮眼表現，上半場就一度建立雙位數領先，甚至末節剩下8分28秒時，還取得全場最多的11分領先優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但隨後勇士卻是狀況不斷，包括關鍵防守籃板無法掌控，加上決勝期屢屢錯失關鍵罰球，在對手獵鷹洋將多比單節獨拿15分帶領下，獵鷹成功上演逆轉勝，以5分之差撂倒勇士。

獵鷹贏球後，戰績5勝5敗站穩例行賽第2位，勇士則是3勝6敗，落後給獵鷹1.5場勝差。

賽後勇士主帥吳永仁直言，「罰球上面掉了非常多，籃板也是輸，這是我們的老問題，還是希望讓球隊往正確的地方走，不斷的進步。大家必須把籃板保護好，就算被對手搶到進攻籃板，所有人的防守還是要壓上去，今天我們的防守還可以，但進攻端三分球與罰球命中率差了點，這些回去還能再調整。」

兩隊接下來在本周六（24日）還將再次交手，地點則回到勇士主場。勇士周末將分別交手獵鷹以及開季寫下聯盟新高開季10連勝的衛冕軍桃園璞園領航猿。

▲勇士哥倫特、古德溫、林志傑、吳永仁。（圖／富邦勇士提供）

▲勇士洋將古德溫單場砍下31分，但仍無法率隊在客場取勝。（圖／富邦勇士提供）

關鍵字： PLG富邦勇士台籃吳永仁台鋼獵鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

批勇士「8打5」　氣到衝上場的獵鷹主帥柯納：我來當球隊的第六人

批勇士「8打5」　氣到衝上場的獵鷹主帥柯納：我來當球隊的第六人

快訊／PLG「老二爭奪戰」　獵鷹多比扮第4節先生捍衛2連勝

快訊／PLG「老二爭奪戰」　獵鷹多比扮第4節先生捍衛2連勝

攻城獅推萊恩尼爾大舞廳　舞棍阿伯葉復台夢幻聯手慕獅女孩秀舞

攻城獅推萊恩尼爾大舞廳　舞棍阿伯葉復台夢幻聯手慕獅女孩秀舞

單場飆32分率隊5連勝　「風城之子」高國豪奪第14周MVP

單場飆32分率隊5連勝　「風城之子」高國豪奪第14周MVP

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

快訊／運動部批SBL賽事誠信、場地安全疑慮　中華籃協4點聲明回應

快訊／運動部批SBL賽事誠信、場地安全疑慮　中華籃協4點聲明回應

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

【狠刺37刀】逆子弒雙親移送！　親友敲窗怒吼：出來垃圾

熱門新聞

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

讀者回應

﻿

熱門新聞

1官方認證B咖?台灣熱身賽打二軍引熱議

2勇士巴特勒膝傷　確定賽季提前報銷

3日職新共識　賽前禁止「敵我交談」

4赫南德茲留道奇？美媒點名潛在買家

5日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼

最新新聞

1中國球迷催票無用　楊瀚森明星賽球員媒體0票

2勇士遭逆轉　吳永仁談兩大致命傷

3造型超狂！大坂直美澳網驚豔開胡

4劉宛渝亞錦賽不定向飛靶摘金

5批勇士8打5　柯納：我來當獵鷹第六人

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

【長大了不能跟媽媽睡】女兒靈魂拷問爸爸：為什麼你可以？

【狠刺37刀】逆子弒雙親移送！　親友敲窗怒吼：出來垃圾

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

安成宰在女兒面前好卑微

【考卷沒寫名字95分變0分】毒舌老師回任復仇　全班家長怒到崩潰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366