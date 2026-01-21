中國球迷催票無用　楊瀚森明星賽球員、媒體都0票

▲波特蘭拓荒者中鋒楊瀚森。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA在20日公布2026年全明星賽的先發陣容與具體投票數據，達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Dončić）最後以以340萬2967票，成為今年明星賽人氣王。此外，目前效力於波特蘭拓荒者體系、被中國球迷譽為「中國約基奇」的中鋒楊瀚森在球迷投票部分獲得超過10萬張選票，但在球員、媒體卻是一票未得。

本屆全明星先發由球迷（50%）、現役球員（25%）及媒體評審團（25%）共同選出。最終得分計算公式為：（球迷排名 × 2 + 球員排名 + 媒體排名）÷ 4，得分越低者排名越靠前。

中國NBA希望楊瀚森這次在明星賽獲得104,000張球迷選票，在全聯盟球迷投票榜中排名第36位，不過在媒體票與球員票卻都是0票，但憑藉廣大中國球迷支持，他的最終加權得分為66，排在紐奧良鵜鶘貝伊（Saddiq Bey）之後，和奧克拉荷馬雷霆華萊士（Cason Wallace）之前。

身高216公分、臂展220公分的楊瀚森，擁有出色的傳球能力，被中國球迷譽為「中國約基奇」，上季他效力CBA青島雄鷹，整季出賽53場、場均33.6分鐘時間內，繳出14.7分、10.7籃板與3.6助攻，去年他在選秀會上以首輪第16順位獲得拓荒者指名，成為中國籃球史上繼姚明、易建聯後，第3位能在NBA首輪獲選的球員，不過迄今他在NBA出戰25場，場均僅2.4分1.6籃板0.8助攻，拓荒者今將其下放至旗下發展聯盟球隊。