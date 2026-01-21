運動雲

>

中國球迷催票無用　楊瀚森明星賽球員、媒體都0票

▲波特蘭拓荒者中鋒楊瀚森。（圖／路透）

▲波特蘭拓荒者中鋒楊瀚森。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA在20日公布2026年全明星賽的先發陣容與具體投票數據，達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Dončić）最後以以340萬2967票，成為今年明星賽人氣王。此外，目前效力於波特蘭拓荒者體系、被中國球迷譽為「中國約基奇」的中鋒楊瀚森在球迷投票部分獲得超過10萬張選票，但在球員、媒體卻是一票未得。

本屆全明星先發由球迷（50%）、現役球員（25%）及媒體評審團（25%）共同選出。最終得分計算公式為：（球迷排名 × 2 + 球員排名 + 媒體排名）÷ 4，得分越低者排名越靠前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中國NBA希望楊瀚森這次在明星賽獲得104,000張球迷選票，在全聯盟球迷投票榜中排名第36位，不過在媒體票與球員票卻都是0票，但憑藉廣大中國球迷支持，他的最終加權得分為66，排在紐奧良鵜鶘貝伊（Saddiq Bey）之後，和奧克拉荷馬雷霆華萊士（Cason Wallace）之前。

身高216公分、臂展220公分的楊瀚森，擁有出色的傳球能力，被中國球迷譽為「中國約基奇」，上季他效力CBA青島雄鷹，整季出賽53場、場均33.6分鐘時間內，繳出14.7分、10.7籃板與3.6助攻，去年他在選秀會上以首輪第16順位獲得拓荒者指名，成為中國籃球史上繼姚明、易建聯後，第3位能在NBA首輪獲選的球員，不過迄今他在NBA出戰25場，場均僅2.4分1.6籃板0.8助攻，拓荒者今將其下放至旗下發展聯盟球隊。

關鍵字： NBA全明星唐西奇楊瀚森投票

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

韓國隊WBC前「連環噩耗」旅美主力接連缺席　超級新星無奈嘆：我不夠韓

林威助開訓要求態度、執行力　談春訓強度「體能好的應該不會吐」

林威助開訓要求態度、執行力　談春訓強度「體能好的應該不會吐」

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

道奇重磅簽下塔克　西語老師恐轉戰左外野

25歲社會人左投日職落選來台圓職棒夢　田澤純一給中肯建議

25歲社會人左投日職落選來台圓職棒夢　田澤純一給中肯建議

沒帶出入證被保全攔下 TXT秀彬跳舞自證：我是藝人XD

熱門新聞

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

讀者回應

﻿

熱門新聞

1官方認證B咖?台灣熱身賽打二軍引熱議

2勇士巴特勒膝傷　確定賽季提前報銷

3日職新共識　賽前禁止「敵我交談」

4赫南德茲留道奇？美媒點名潛在買家

5日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼

最新新聞

1中國球迷催票無用　楊瀚森明星賽球員媒體0票

2勇士遭逆轉　吳永仁談兩大致命傷

3造型超狂！大坂直美澳網驚豔開胡

4劉宛渝亞錦賽不定向飛靶摘金

5批勇士8打5　柯納：我來當獵鷹第六人

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

【長大了不能跟媽媽睡】女兒靈魂拷問爸爸：為什麼你可以？

【狠刺37刀】逆子弒雙親移送！　親友敲窗怒吼：出來垃圾

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

安成宰在女兒面前好卑微

【考卷沒寫名字95分變0分】毒舌老師回任復仇　全班家長怒到崩潰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366