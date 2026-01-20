運動雲

>

快訊／PLG「老二爭奪戰」　獵鷹多比扮第4節先生捍衛2連勝

▲台鋼獵鷹多比、谷毛唯嘉。（圖／PLG提供）

▲台鋼獵鷹洋將多比決勝第4節砍下15分，扮演第4節先生幫助球隊逆轉勝。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃20日周二晚間戰火再起，目前排名例行賽2、3位的台南台鋼獵鷹、台北富邦勇士進行「老二爭奪戰」！近期4天內進行第3戰的地主獵鷹，上半場一度陷入10分落後，但末節靠著洋將多比扮演「第4節先生」，單節獨拿15分，全場貢獻19分、6籃板，加上翟蒙21分、17籃板，谷毛唯嘉13分、3籃板、8助攻，2抄截，獵鷹以90比85逆轉贏球拿下2連勝。

開賽勇士就靠古德溫、陳又瑋以及曾祥均連續三分球打出氣勢，但地主獵鷹也由貝納師連拿10分追趕。但獵鷹內線得分之鑰翟蒙首節連續吃到對手3次火鍋，也讓球隊始終陷入落後局面，首節打完勇士建立23比21領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次節開打後，勇士哥倫特強勢單打連拿10分，一度率隊取得33比23的雙位數領先，但獵鷹靠著當家主控谷毛唯嘉串聯攻勢，加上前兩節獵鷹手感最火燙的貝納師快攻上籃得手，又讓球隊追到僅3分差距。不過勇士靠著哥倫特、莫巴耶上半場分別貢獻16分、12分進帳，取得44比38領先。

第3節獵鷹開始猛烈追分，陳范柏彥、谷毛唯嘉連續強勢搶分，加上白薩三分冷箭，終於讓獵鷹追成53比53平手局面。

隨後雙方展開拉鋸，獵鷹主控谷毛唯嘉三分球破網後，讓球隊逆轉超前，隨後翟蒙又是三分冷箭命中，讓獵鷹取得6分超前。

但勇士先靠古德溫底線切入野獸派爆扣，隨後又是三分冷箭命中，帶領球隊反撲，此節終了前52.3秒，獵鷹總教練柯納又因為大動作抗議遭吹技術犯規，勇士3節打完仍以64比61領先。

末節獵鷹持續追分，但勇士辛特力先是三分球破網，隨後又妙傳莫巴耶完成空中接力爆扣，讓勇士再度拉開9分超前。

不過獵鷹多比發揮爛仗功力連拿4分，加上勇士古德溫又因為不滿裁判吹判遭吹技術犯規，多比、翟蒙隨後連續三分球命中，隨後丹尼爾籃下補進，獵鷹再度以1分逆轉超前。

終場前2分6秒，獵鷹連續拚搶二波籃板，多比操刀投進關鍵三分彈，讓球隊以86比82領先。隨後獵鷹多比與翟蒙連續4罰命中奠定勝果，最終獵鷹就以90比85完成逆轉勝。

獵鷹此戰以翟蒙21分、17籃板最佳，多比19分、6籃板、3助攻，本土則以谷毛唯嘉的13分、3籃板、8助攻，2抄截最佳，貝納師19分、10籃板。

末節遭逆轉的勇士方面，古德溫拿下全場最高31分，哥倫特19分、10籃板，莫巴耶17分、8籃板、3助攻、2抄截、4阻攻。

▲台鋼獵鷹多比、谷毛唯嘉。（圖／PLG提供）

▲獵鷹主控谷毛唯嘉此戰又拿下13分、3籃板、8助攻，2抄截穩定數據。（圖／PLG提供）

關鍵字： PLG勇士獵鷹古德溫哥倫特谷毛唯嘉多比台籃富邦勇士台鋼獵鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

攻城獅推萊恩尼爾大舞廳　舞棍阿伯葉復台夢幻聯手慕獅女孩秀舞

攻城獅推萊恩尼爾大舞廳　舞棍阿伯葉復台夢幻聯手慕獅女孩秀舞

單場飆32分率隊5連勝　「風城之子」高國豪奪第14周MVP

單場飆32分率隊5連勝　「風城之子」高國豪奪第14周MVP

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

快訊／運動部批SBL賽事誠信、場地安全疑慮　中華籃協4點聲明回應

快訊／運動部批SBL賽事誠信、場地安全疑慮　中華籃協4點聲明回應

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

【站起來都是招】學員滑雪跌倒花式起身　教練給滿情緒價值指導！

熱門新聞

又被看沒有！台灣官辦熱身賽「打二軍」引熱議

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

什麼規定？日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼：最熟悉日本野球的台灣之星

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

讀者回應

﻿

熱門新聞

1官方認證B咖?台灣熱身賽打二軍引熱議

2勇士巴特勒膝傷　確定賽季提前報銷

3日職新共識　賽前禁止「敵我交談」

4赫南德茲留道奇？美媒點名潛在買家

5日媒回顧WBC經典戰役　點名陽岱鋼

最新新聞

1劉宛渝亞錦賽不定向飛靶摘金

2批勇士8打5　柯納：我來當獵鷹第六人

3PLG老二爭奪戰　獵鷹多比末節爆發奪勝

4對手丟兩盤後傷退辛納兵不血刃闖次輪

5舞棍阿伯來了　攻城獅主場將秀舞

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

【最後擺攤身影曝】蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

【不要那麼早嫁啦】女兒上台抽捧花　爸爸狂搖頭：抽中哭給大家看XD

【朋友暫時登出】看到韓國帥哥後　她大腦直接重開機XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366