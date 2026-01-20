快訊／PLG「老二爭奪戰」　獵鷹多比扮第4節先生捍衛2連勝

▲台鋼獵鷹洋將多比決勝第4節砍下15分，扮演第4節先生幫助球隊逆轉勝。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃20日周二晚間戰火再起，目前排名例行賽2、3位的台南台鋼獵鷹、台北富邦勇士進行「老二爭奪戰」！近期4天內進行第3戰的地主獵鷹，上半場一度陷入10分落後，但末節靠著洋將多比扮演「第4節先生」，單節獨拿15分，全場貢獻19分、6籃板，加上翟蒙21分、17籃板，谷毛唯嘉13分、3籃板、8助攻，2抄截，獵鷹以90比85逆轉贏球拿下2連勝。

開賽勇士就靠古德溫、陳又瑋以及曾祥均連續三分球打出氣勢，但地主獵鷹也由貝納師連拿10分追趕。但獵鷹內線得分之鑰翟蒙首節連續吃到對手3次火鍋，也讓球隊始終陷入落後局面，首節打完勇士建立23比21領先。

次節開打後，勇士哥倫特強勢單打連拿10分，一度率隊取得33比23的雙位數領先，但獵鷹靠著當家主控谷毛唯嘉串聯攻勢，加上前兩節獵鷹手感最火燙的貝納師快攻上籃得手，又讓球隊追到僅3分差距。不過勇士靠著哥倫特、莫巴耶上半場分別貢獻16分、12分進帳，取得44比38領先。

第3節獵鷹開始猛烈追分，陳范柏彥、谷毛唯嘉連續強勢搶分，加上白薩三分冷箭，終於讓獵鷹追成53比53平手局面。

隨後雙方展開拉鋸，獵鷹主控谷毛唯嘉三分球破網後，讓球隊逆轉超前，隨後翟蒙又是三分冷箭命中，讓獵鷹取得6分超前。

但勇士先靠古德溫底線切入野獸派爆扣，隨後又是三分冷箭命中，帶領球隊反撲，此節終了前52.3秒，獵鷹總教練柯納又因為大動作抗議遭吹技術犯規，勇士3節打完仍以64比61領先。

末節獵鷹持續追分，但勇士辛特力先是三分球破網，隨後又妙傳莫巴耶完成空中接力爆扣，讓勇士再度拉開9分超前。

不過獵鷹多比發揮爛仗功力連拿4分，加上勇士古德溫又因為不滿裁判吹判遭吹技術犯規，多比、翟蒙隨後連續三分球命中，隨後丹尼爾籃下補進，獵鷹再度以1分逆轉超前。

終場前2分6秒，獵鷹連續拚搶二波籃板，多比操刀投進關鍵三分彈，讓球隊以86比82領先。隨後獵鷹多比與翟蒙連續4罰命中奠定勝果，最終獵鷹就以90比85完成逆轉勝。

獵鷹此戰以翟蒙21分、17籃板最佳，多比19分、6籃板、3助攻，本土則以谷毛唯嘉的13分、3籃板、8助攻，2抄截最佳，貝納師19分、10籃板。

末節遭逆轉的勇士方面，古德溫拿下全場最高31分，哥倫特19分、10籃板，莫巴耶17分、8籃板、3助攻、2抄截、4阻攻。

▲獵鷹主控谷毛唯嘉此戰又拿下13分、3籃板、8助攻，2抄截穩定數據。（圖／PLG提供）