李灝宇列大聯盟三壘新秀第3！官網點名爭新人王、今年就上大聯盟

大聯盟官網旗下權威新秀評比平台MLB Pipeline 公布「2026 年各守位前10大潛力新秀」，台灣旅美好手李灝宇名列三壘手榜單第 3 名，預估最快 今年就能登上大聯盟舞台。儘管今年Top 100新秀榜首度出現「三壘手全數缺席」的罕見情況，但李灝宇被點名為這一批人中最具即戰力的代表，更獲選為「年度新人候選人（Rookie of the Year candidate）」。

MLB Pipeline 指出，自 2004 年開始進行新秀排名以來，從未有單一守位在Top 100完全掛零，今年三壘手卻全數缺席，格外引人注目，也象徵「熱角」戰力進入低潮期。不過，這份三壘Top 10仍被視為「打擊導向」的一群人，許多球員不久後都有機會站上大聯盟，只是未必會以三壘手身分出發。

十大三壘新秀中，李灝宇是唯一一位在守備項目獲得平均水準（Field: 50）評價的選手。報告指出，「這群新秀雖然有進攻潛力，但防守端卻充滿疑慮，目前不確定有多少人能真正勝任大聯盟三壘大關，李灝宇是唯一拿到及格分數的人。」

此外，這並非一群以速度見長的選手，但李灝宇再次脫穎而出，以「55分」的跑壘評價成為榜單中速度最快者，這也呼應了他去年在3A跑出生涯新高22次盜壘成功的表現。

官網在「各項之最」的評比中，將李灝宇列為「年度最佳新秀候選人。雖然目前老虎隊開季名單尚未定案，但分析指出，年僅22歲的李灝宇已完整歷練過2A與3A層級，去年球季繳出14轟、22盜的成績，且已在休賽季被放入40人名單避免規則五選秀，距離大聯盟僅一步之遙。

球探報告進一步分析，李灝宇雖然去年帳面 wRC+ 為106，但他擁有頂尖的擊球初速，最大擊球初速（Max EV）曾達到 112.2 mph，與大聯盟球星齊森姆（Jazz Chisholm）等級相當。他那宛如彈簧般蓄勢待發（spring-loaded）的打擊準備動作，賦予他不錯的原始力量。雖然過去因推打較多且滾地球率偏高導致數據受限，但潛力仍備受期待。

綜合評價指出，李灝宇並非這一屆三壘新秀中火力最狂暴的類型，但MLB Pipeline認為他是最有機會率先叩關大聯盟的選手。雖然球探認為他的運動能力更適合鎮守中線（二壘），但老虎隊目前對三壘位置仍持開放態度。

根據官網預測，李灝宇的預計升上大聯盟時間（ETA）正是2026年。只要能保持健康並將他在小聯盟展現的擊球爆發力帶上大舞台，這位來自台灣的「怪力男」極有機會在今年球季穿上老虎隊戰袍，正式向底特律球迷自我介紹。