大谷翔平2026劍指MVP＋賽揚！數據預測「WAR 14」比肩2大神獸

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平2026年將以「投打二刀流」完全回歸，數據專家預測他有望同時角逐MVP與賽揚獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平本季將以「投打二刀流」之姿完全回歸，究竟能寫下多麼驚人的成績，引發各界高度關注。前日本火腿隊隊友杉谷拳士的 YouTube 頻道《熱スギヤch》近日邀請到以數據分析聞名的DELTA公司專家岡田友輔、宮下博志，從「賽伯計量學」角度預測大谷本季表現，給出令人震撼的答案。

岡田指出，大谷在 2025 年投手端展現的「品質」已達驚人層級，「以投手來說，內容完全無可挑剔，球速還比過去更快。明明是復出年，卻反而是完成度再升級的一季。」杉谷也忍不住驚呼：「Tommy Jhon手術後，真的有辦法打出這種成績嗎？」兩人一致表示，「這種情況真的非常罕見。」

宮下進一步分析：「如果只看投球的整體品質、球威與控球，大谷已完全達到賽揚獎等級。」他指出，數據顯示，大谷目前的整體水準，已逼近老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）以及巔峰時期的迪葛隆（Jacob deGrom）。

當杉谷詢問，「會不會出現能同時爭奪打擊三冠王與賽揚獎的生涯代表作？」宮下直言，「我認為，大谷有機會迎來一個『同時挑戰 MVP 與賽揚獎』的賽季。」

他更補充，若大谷打擊端 WAR 仍能維持近年水準，整體 WAR 將可能逼近貝比魯斯（Babe Ruth）、邦茲（Barry Bonds）等傳奇人物，理論上甚至有機會衝上「WAR 14」的異次元領域。若真能實現 MVP 與賽揚獎同時到手，將是改寫大聯盟歷史的前所未見壯舉。

