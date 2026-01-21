快訊／新北國王最強雙韓援　女神金泰琳、李貞潤正式加盟

運動雲

▲新北國王宣布金泰琳與李貞潤加盟，將與全恩菲組成「三本柱」。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王今（21）日正式宣佈，NEW TAIPEI QUEENS迎來兩位重量級韓援成員，金泰琳與李貞潤加盟。兩位在韓國擁有高人氣且經驗豐富的應援女孩，與全恩菲組成「三本柱」將於本賽季接下來的主場賽事中現身，為禁衛軍注入強大的應援能量。

金泰琳身高 165 公分，以充滿親和力的「鄰家姊姊」形象深受粉絲喜愛。她不僅擁有豐富的舞台經驗，曾擔任舞台劇演員、雜誌模特兒及專業主持人，更以豪爽的笑聲與強大的舞台感染力著稱。前年（2024年）也曾受邀來台參與世界棒球12強賽大巨蛋應援，對於台灣球迷的熱情印象深刻。

李貞潤在韓國應援界被譽為「全能女神」。她擁有棒球、籃球、排球三大職業運動系統的資歷，專業背景扎實。李貞潤令人印象深刻的是「反差萌」魅力，能在賽場上冷艷優雅與甜美可愛間無縫切換，已準備好將韓式專業應援風格帶入新莊城堡。

NEW TAIPEI QUEENS陣容再進化，期待兩位女孩在場邊與禁衛軍們一同吶喊。「三本柱」將於接下來的國王主場賽事中正式亮相，誠摯邀請所有球迷進場見證這股強大的魅力。

關鍵字： 金泰琳李貞潤新北國王啦啦隊女神NEW TAIPEI QUEENS

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

