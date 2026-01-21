運動雲

>

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

▲▼台灣雙打名將詹詠然宣布退役。（圖／詹詠然提供）

▲台灣網壇名將詹詠然正式宣布退休 。（圖／詹詠然提供）

記者杜奕君／綜合報導

現年36歲，曾奪下世界網球女雙球后寶座，並5度代表中華隊在亞運會奪金的台灣網球天后詹詠然，21日中午透過個人社群，發表震撼退役消息，決定正式結束球員生涯。目前詹詠然已經身在澳洲墨爾本，此次「2026年澳洲網球公開賽」也預計將於24日為他舉辦榮退儀式。

從6歲開始涉獵網球運動，長達30年的球員生涯磨練，詹詠然在經歷國際賽大、小戰役歷練，甚至曾站上世界雙打球后的高峰後，如今選擇放下球拍，正式高掛球鞋退役。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹詠然也在個人社群透露，「很開心能回到象徵原點的澳網做完美告別，這個階段的結束，也象徵新的人生開始。」

生涯曾代表中華隊參戰4屆奧運、5屆亞運，戰績累積拿下亞運5金3銀1銅，詹詠然在台灣網壇的地位與貢獻有目共睹，她也喊話感謝台灣多年來給自己的滋養，希望接下來能夠有機會做出回饋。

被詹詠然視為重要里程碑的澳網，也預計將於24日，為詹詠然進行退休儀式，表彰這位網壇名將的相關功績，目前詹詠然也已經抵達澳洲墨爾本，至於相關退休儀式細節，則需要由澳網官方進行最終公布確認。

▲▼台灣雙打名將詹詠然宣布退役。（圖／詹詠然提供）

▲詹詠然預計24日將由澳網舉行榮退儀式 。（圖／詹詠然提供）

關鍵字： 詹詠然退休退役澳網

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／新北國王最強雙韓援　女神金泰琳、李貞潤正式加盟

快訊／新北國王最強雙韓援　女神金泰琳、李貞潤正式加盟

大危機！尼克近11戰狂吞9敗　「紐約王」布朗森緊急召開球員會議

大危機！尼克近11戰狂吞9敗　「紐約王」布朗森緊急召開球員會議

場均僅7.4分！勇士「隊史最強洋將」失靈　辛特力回鍋火力大迷航

場均僅7.4分！勇士「隊史最強洋將」失靈　辛特力回鍋火力大迷航

勇士搞砸末節11分領先遭逆轉　吳永仁點出兩大致命問題

勇士搞砸末節11分領先遭逆轉　吳永仁點出兩大致命問題

批勇士「8打5」　氣到衝上場的獵鷹主帥柯納：我來當球隊的第六人

批勇士「8打5」　氣到衝上場的獵鷹主帥柯納：我來當球隊的第六人

快訊／PLG「老二爭奪戰」　獵鷹多比扮第4節先生捍衛2連勝

快訊／PLG「老二爭奪戰」　獵鷹多比扮第4節先生捍衛2連勝

攻城獅推萊恩尼爾大舞廳　舞棍阿伯葉復台夢幻聯手慕獅女孩秀舞

攻城獅推萊恩尼爾大舞廳　舞棍阿伯葉復台夢幻聯手慕獅女孩秀舞

單場飆32分率隊5連勝　「風城之子」高國豪奪第14周MVP

單場飆32分率隊5連勝　「風城之子」高國豪奪第14周MVP

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

快訊／悲慘！勇士巴特勒右膝前十字韌帶撕裂　賽季提前報銷

快訊／運動部批SBL賽事誠信、場地安全疑慮　中華籃協4點聲明回應

快訊／運動部批SBL賽事誠信、場地安全疑慮　中華籃協4點聲明回應

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

熱門新聞

快訊／「再見，職業網壇」台灣雙打名將詹詠然高掛球拍正式宣布退休

道奇簽下塔克引爆反彈　MLB老闆們將力推「薪資上限」

林安可、孫易磊、王彥程暫離中華隊 曾總曝徐若熙報到時程

李灝宇列大聯盟三壘新秀第3！官網點名爭新人王、今年就上大聯盟

澳網史上最狂出場！大坂直美造型震撼全場　3盤大戰扳倒壽星晉級

快訊／新北國王最強雙韓援　女神金泰琳、李貞潤正式加盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹詠然高掛球拍宣布正式退休

2道奇簽塔克惹怒老闆們！要推薪資上限

3林安可、孫易磊、王彥程暫離中華隊

4李灝宇三壘新秀第3！官網看好今年升了

5造型超狂！大坂直美澳網驚豔開胡

最新新聞

1周天成直落二闖印尼大師賽次輪

2謝淑薇澳網開紅盤　女雙挺進16強

3古林睿煬談林詩翔無私分享指叉球

4致敬橫田任務完成！李振昌穿上21號

5少了巴特勒　勇士遭暴龍21顆三分射翻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

【長大了不能跟媽媽睡】女兒靈魂拷問爸爸：為什麼你可以？

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

安成宰在女兒面前好卑微

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366