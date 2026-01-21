台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

▲台灣網壇名將詹詠然正式宣布退休 。（圖／詹詠然提供）

記者杜奕君／綜合報導

現年36歲，曾奪下世界網球女雙球后寶座，並5度代表中華隊在亞運會奪金的台灣網球天后詹詠然，21日中午透過個人社群，發表震撼退役消息，決定正式結束球員生涯。目前詹詠然已經身在澳洲墨爾本，此次「2026年澳洲網球公開賽」也預計將於24日為他舉辦榮退儀式。

從6歲開始涉獵網球運動，長達30年的球員生涯磨練，詹詠然在經歷國際賽大、小戰役歷練，甚至曾站上世界雙打球后的高峰後，如今選擇放下球拍，正式高掛球鞋退役。

詹詠然也在個人社群透露，「很開心能回到象徵原點的澳網做完美告別，這個階段的結束，也象徵新的人生開始。」

生涯曾代表中華隊參戰4屆奧運、5屆亞運，戰績累積拿下亞運5金3銀1銅，詹詠然在台灣網壇的地位與貢獻有目共睹，她也喊話感謝台灣多年來給自己的滋養，希望接下來能夠有機會做出回饋。

被詹詠然視為重要里程碑的澳網，也預計將於24日，為詹詠然進行退休儀式，表彰這位網壇名將的相關功績，目前詹詠然也已經抵達澳洲墨爾本，至於相關退休儀式細節，則需要由澳網官方進行最終公布確認。

▲詹詠然預計24日將由澳網舉行榮退儀式 。（圖／詹詠然提供）