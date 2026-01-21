38年來最大團！台灣10選手征戰2026米蘭冬奧　女子雪車隊首度入列

▲左起運動部競技運動司謝富秀司長、國家奧林匹克委員會林廷芳總領隊、洪志昌次長、中華民國雪車協會宋守智秘書長、中華民國滑冰協會國際組楊斯涵組長、張珮筠科長出席米蘭冬季奧運記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

2026年米蘭-柯蒂納冬季奧林匹克運動會（Milano Cortina 2026）即將於2月6日揭幕。運動部次長洪志昌於21日召開記者會，正式宣布我國代表團名單及組團情形，本屆台灣共取得5種運動種類、9席（10名選手）參賽資格，不僅創下自1988年卡加利冬奧以來最大規模的代表團紀錄，更在女子雪車及花式滑冰項目取得歷史性突破。

本次代表團由10位選手、8位教練及19名團本部職員組成，合計37人。相較於往屆，這是一支平均年齡僅18至28歲的「青年軍」，展現了台灣冬季運動人才梯隊的銜接。其中，女子雪車（Bobsleigh）為我國史上首度取得參賽資格的項目；花式滑冰（Figure Skating）則是睽違多年後再次獲得門票；競速滑冰（Speed Skating）選手更在世界盃中寫下全國紀錄，世界排名躍升至第12位。

運動部次長洪志昌表示，為減輕選手長期在海外訓練的經濟壓力，本次透過「運動產業發展基金」全力支援，經費核定不受公務預算審查影響。後勤支援方面，因應米蘭與柯蒂納賽區分散（車程約6比7小時），運動部配置了更完善的醫療團隊。醫療後勤包含1名隨隊醫師、2名運動傷害防護員、2名物理治療師，以及首度配置的3名裝備整理師（Technician），專門處理雪車、冰刀等精密器材。同時，運動部也與外交部合作，由駐外單位針對長期旅外的選手提供即時生活與行政支援。

在冰上運動方面，原為滑輪溜冰世界金牌的陳映竹於2023年轉戰冰刀，隨即在2025年於世界盃加拿大站500公尺滑出37.14秒刷新全國紀錄，目前世界排名位居第12；而李宇翔則是台灣首位「純本土」訓練出的花滑選手，經過10年苦練，於亞冬運獲得第8名，順利奪下冬奧門票。

雪上項目則有新星嶄露頭角，18歲的李杰翰自學天才每日於冬山河進行30公里特訓，並在2024年即提早達標。同樣受矚目的還有在瑞士出生長大的華裔好手余瑞，他曾獲亞洲盃輪滑滑雪3金，展現強大競技實力。此外，曾參與2022北京冬奧的雪橇選手林欣蓉，此次成功轉項雪車在2025比26賽季排名世界前20，成為台灣雪車項目首位女性冬奧代表，帶領台灣女子雪車隊寫下新歷史。

總領隊林廷芳透露，由於此次場館分布極廣，2月6日的開幕典禮將採「分區開幕、視訊連動」形式。主場位於米蘭室內滑冰場，屆時位於柯蒂納等賽區的台灣選手將透過即時影像，在各自賽區同步亮相進場，這將是冬奧史上罕見的科技進場秀。

洪志昌次長感性表示，冬季運動在台灣缺乏天然場地，選手必須長期刻苦旅外，這份精神與韌性令人驕傲。政府將持續強化支持體系，期勉選手在米蘭賽場全力以赴，讓世界看見台灣的紀律與實力。

▲2026米蘭-科爾蒂納冬季奧林匹克運動會將於115年2月6日至22日於義大利米蘭及科爾蒂納等地登場，運動部洪志昌次長說明組團參賽情形。（圖／記者王真魚攝）