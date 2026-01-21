運動雲

>

讓34號停在最美結局！李振昌穿21號再出發　中信兄弟公布背號異動

▲▼2025中職台灣大賽G5，李振昌。（圖／記者李毓康攝）

▲李振昌。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中信兄弟迎來新賽季，多名球員與教練團成員背號出現變動，象徵新階段的開始，2025年季中選秀加入球隊的年輕小將，將陸續告別培訓時期的三位數背號，正式換上屬於自己的職棒號碼，意味著職業生涯真正啟程；新進教練團成員也將於2月2日開訓典禮亮相，為猛象軍團注入新氣象。

其中最受矚目的異動，莫過於投手李振昌背號由「34」改為「21」。迎接2026年新球季，李振昌選擇在最合適的時刻，為「34號」畫下句點。他表示，希望讓「李振昌的34號」停留在拿下東山再起獎的美好結局。回憶旅日時期，他曾受到西武獅橫田久則教練的照顧，返台後特別選擇橫田當年在兄弟所穿的34號，以此表達感謝，而這個號碼也在去年陪伴他拿下生涯首座東山再起獎。

▲中信兄弟公布新球季背號。（圖／中信兄弟球團提供）

▲中信兄弟公布新球季背號。（圖／中信兄弟球團提供）

如今，李振昌決定將34號交回球隊編制，讓這個背號開啟新的篇章，也期盼年輕球員能以自己的方式書寫職棒故事。新球季他將換上象徵全新開始的21號，不僅重拾旅美時期的回憶，也代表重新調整步伐、持續向前的決心。

原本身穿21號的彭識穎，新球季將轉任二軍助理投手教練，改穿「00」號，以全新角色協助球隊培育投手戰力；楊祥禾則由3號改為6號，迎向新的挑戰。

嶄新的背號，承載著新的責任與期待。中信兄弟期盼在2026賽季以更健康的狀態與更堅定的信念全力拚戰，為球隊、也為球迷再創榮耀。

關鍵字： 中信兄弟李振昌背號職棒橫田久則

