台灣小心了！李政厚親口證實出戰WBC　連日媒都警戒：難纏勁敵

▲巨人南韓球星「風之孫」李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人「風之孫」李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

效力舊金山巨人的南韓球星李政厚，正式確認將代表國家隊出戰世界棒球經典賽（WBC）。他21日在仁川機場準備出境時受訪表示，「確定會參加WBC，能久違地再次穿上國家隊球衣，感到非常榮幸。」這也是他與所屬球團就參賽達成共識後，首度對外公開。

國際賽事中，現役大聯盟球員能否出戰，往往左右整體戰力。KBO尚未公布最終名單，但李政厚一直是代表隊最渴望網羅的核心打者之一。隨著他親口證實參賽，外界普遍預期，他將在WBC擔任先發中外野手，成為打線要角。

日媒也高度關注李政厚的動向，以「『韓國的一朗』親口證實出戰WBC　預賽將正面交鋒，武士日本難纏勁敵」為題報導，點名他將成為本屆經典賽必須嚴防的對象。

李政厚透露，其實本月初巨人隊來韓國時，出賽幾乎已成定局，「但當時覺得焦點應該放在球團活動，而不是我個人，所以選擇低調不多談。」如今塵埃落定，他也談到自身定位，「現在的我不算年輕，也不是沒有經驗的選手了，雖然隊上有前輩，但我希望能扮演好連結前後輩的橋樑角色，為了好成績全力以赴。能加入國家隊是一種驕傲，也是莫大的榮耀，希望冬天能好好準備，在日本健康地與隊友會合。」

對於有機會在國際賽場與大聯盟隊友交手，李政厚同樣充滿期待，其中包括已確定加入美國隊的先發投手韋伯（Logan Webb）。他笑說，「如果能遇到韋伯一定很有趣，我在實戰打擊時從沒打過他的球，只是在守備時從後面看，就覺得他的球真的很好，很想以對手身分交手一次。」他也提到，原本與韋伯約好一同來韓國，卻因臨時有事作罷，「不只我，相信韓國選手們也都有很多想對決的球員。」

由於行程安排，李政厚未能參加代表隊日前結束的塞班島第一階段移地訓練，預計也無法加入日本沖繩的第二階段集訓。他將先留在母隊春訓營備戰，參加大聯盟熱身賽後，再於比賽期間報到國家隊。

李政厚表示，「看了一下行程，大概能打五場左右的熱身賽再過去，這對我和球隊來說都比較好。我已經跟總教練說，希望能盡量多出賽，依照正式時程再前往代表隊會比較合適。」

【放我下去】橘貓被抓來幫忙抽寶箱 中大獎也滿臉厭世

