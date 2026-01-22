蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

▲中職會長蔡其昌 。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒會長蔡其昌力挺球迷在東京打造「台灣之夜」，為中華隊在世界棒球經典賽集結最強場外應援，今天傳來好消息，蔡其昌在社群平台threads發文透露，終於借到東京台日戰場地！

蔡其昌貼文指出，「大會報告！！經過夥伴們千辛萬苦，我們終於借到東京台日戰的場地。不過轉播授權正在送審中。」他也邀請大家在留言區統計，屆時有多少人會在東京，他自己先「+4」，教育部政務次長張廖萬堅也留言「+2」響應。 短時間內貼文湧入上千則留言，不少球迷報數「+1」、「+2」、「+10」、全家出動」，場面熱烈，預料屆時將有上萬人共襄盛舉。

「台灣之夜」構想源自蔡其昌對球迷的鼓勵與啟發，由「Team Taiwan 挺台灣應援小組」發起募資行動，希望在東京為無法進場的台灣球迷打造專屬應援據點，轉播台日大戰，讓身在異鄉的加油聲，成為球員最強後盾。

2026年世界棒球經典賽C組預賽將於3月在東京巨蛋登場，中華隊將接連迎戰澳洲、日本、捷克與韓國。由於台日之戰門票勢必一票難求，蔡其昌直言，許多遠赴日本的台灣球迷可能無法進場，因此希望透過「台灣之夜」，讓大家即使不在球場內，也能聚在一起，為中華隊吶喊。

募資計畫分為多個階段，從東京街頭應援廣告，一路延伸到在東京舉辦台日戰轉播派對，最終目標甚至希望回到台北，打造全民共享的戶外看球盛會。募資行動上線後迅速獲得回響，短時間內即突破第一階段門檻，展現台灣球迷的凝聚力。

如今場地終於敲定，儘管轉播授權仍在送審中，但「台灣之夜」已跨出關鍵一步。值得一提的是，此次行動邀請藝人邰智源擔任應援推手。

邰智源長年關注台灣體育發展，對國際賽事特別有感，他也多次在公開場合力挺中華隊，這回願意站出來相挺「台灣之夜」，被球迷視為一大助力。主辦單位期待，透過他的號召力，讓更多人加入應援行列，讓東京街頭響起屬於台灣的加油聲。

▲沒辦法進到東京巨蛋，仍有眾多台灣球迷將飛到東京親自為中華隊加油。（圖／記者李毓康攝）