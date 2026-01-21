經典賽、世界盃還有亞運接力　展望2026體育年運彩挑戰850億目標

▲台灣運動彩券21日舉辦「2025績優經銷商表揚大會」。（圖／台灣運彩提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

台灣運動彩券於2025年展現強勁成長力道。在全台2,700家經銷商與球迷共同推動下，年度銷售額達710億元，年增率達10.4%，創下歷史新高。21日舉辦「2025績優經銷商表揚大會」，運動部次長黃啟煌親臨現場，感謝發行團隊與經銷商的貢獻，讓年度挹注國家運動發展基金達77億元，為國內運動產業與選手提供更完善的照顧資源。

台灣運彩表示，儘管2025年並無大型綜合國際賽事，但在四大核心球種（棒、籃、足、網）的穩定帶動下，業績仍維持雙位數成長。其中，網球銷售首度突破百億大關（達104億元），正式晉升為運彩「第四大球種」，與棒、籃、足球共同支撐起銷售版圖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了賽事多元化，2025年銷售穩健成長主要歸功於三大關鍵。首先是場中投注豐富化，全年提供超過5,000場場中投注（Live Betting），場次提升近3成，從早晨的美國職籃、職棒，到下半天亞洲各國職棒與網球、羽球賽事，滿足不同時段、不同運動愛好者的需求。

其次是數位服務普及，線上投注占比已提升至43%，24小時不間斷的數位通路與2,700家實體店面相輔相成，大幅提升參與便利性。最後是新手店家成長，本次表揚大會特別設置「進步獎」與「新秀獎」，肯定2024年上線後快速累積經營能量的新手店家，展現通路活絡的生命力。

展望2026年，台灣運彩總經理林博泰形容這將是「3、6、9」的運動巔峰年——3月將迎來深受台灣國人關注的「世界棒球經典賽」、6月由全球沸騰的「世界盃足球賽」接力，9月則有亞洲指標性的「名古屋亞運」。

在三大國際頂級賽事的加持下，台灣運彩預期銷售額將再攀高峰，並喊出挑戰850億元的年度目標。運動部與台灣運彩呼籲，喜愛運動的朋友可以透過參與投注，實踐「買運彩、助體育」的精神，每一筆投注都將轉化為扶持台灣運動員在世界舞台發光發熱的重要力量。