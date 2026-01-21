運動雲

>

經典賽、世界盃還有亞運接力　展望2026體育年運彩挑戰850億目標

▲台灣運動彩券21日舉辦「2025績優經銷商表揚大會」。（圖／台灣運彩提供）

▲台灣運動彩券21日舉辦「2025績優經銷商表揚大會」。（圖／台灣運彩提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

台灣運動彩券於2025年展現強勁成長力道。在全台2,700家經銷商與球迷共同推動下，年度銷售額達710億元，年增率達10.4%，創下歷史新高。21日舉辦「2025績優經銷商表揚大會」，運動部次長黃啟煌親臨現場，感謝發行團隊與經銷商的貢獻，讓年度挹注國家運動發展基金達77億元，為國內運動產業與選手提供更完善的照顧資源。

台灣運彩表示，儘管2025年並無大型綜合國際賽事，但在四大核心球種（棒、籃、足、網）的穩定帶動下，業績仍維持雙位數成長。其中，網球銷售首度突破百億大關（達104億元），正式晉升為運彩「第四大球種」，與棒、籃、足球共同支撐起銷售版圖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了賽事多元化，2025年銷售穩健成長主要歸功於三大關鍵。首先是場中投注豐富化，全年提供超過5,000場場中投注（Live Betting），場次提升近3成，從早晨的美國職籃、職棒，到下半天亞洲各國職棒與網球、羽球賽事，滿足不同時段、不同運動愛好者的需求。

其次是數位服務普及，線上投注占比已提升至43%，24小時不間斷的數位通路與2,700家實體店面相輔相成，大幅提升參與便利性。最後是新手店家成長，本次表揚大會特別設置「進步獎」與「新秀獎」，肯定2024年上線後快速累積經營能量的新手店家，展現通路活絡的生命力。

展望2026年，台灣運彩總經理林博泰形容這將是「3、6、9」的運動巔峰年——3月將迎來深受台灣國人關注的「世界棒球經典賽」、6月由全球沸騰的「世界盃足球賽」接力，9月則有亞洲指標性的「名古屋亞運」。

在三大國際頂級賽事的加持下，台灣運彩預期銷售額將再攀高峰，並喊出挑戰850億元的年度目標。運動部與台灣運彩呼籲，喜愛運動的朋友可以透過參與投注，實踐「買運彩、助體育」的精神，每一筆投注都將轉化為扶持台灣運動員在世界舞台發光發熱的重要力量。

關鍵字： 運彩銷售成長網球國際賽事數位投注

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇簽下塔克引爆反彈　MLB老闆們將力推「薪資上限」

道奇簽下塔克引爆反彈　MLB老闆們將力推「薪資上限」

快訊／「再見，職業網壇」台灣雙打名將詹詠然高掛球拍正式宣布退休

快訊／「再見，職業網壇」台灣雙打名將詹詠然高掛球拍正式宣布退休

林安可、孫易磊、王彥程暫離中華隊 曾總曝徐若熙報到時程

林安可、孫易磊、王彥程暫離中華隊 曾總曝徐若熙報到時程

台灣小心了！李政厚親口證實出戰WBC　連日媒都警戒：難纏勁敵

台灣小心了！李政厚親口證實出戰WBC　連日媒都警戒：難纏勁敵

CPB名單異動！上海正大龍補進兩名台將　鄧佳安、姚恩多入列

CPB名單異動！上海正大龍補進兩名台將　鄧佳安、姚恩多入列

李灝宇列大聯盟三壘新秀第3！官網點名爭新人王、今年就上大聯盟

李灝宇列大聯盟三壘新秀第3！官網點名爭新人王、今年就上大聯盟

快訊／新北國王最強雙韓援　女神金泰琳、李貞潤正式加盟

快訊／新北國王最強雙韓援　女神金泰琳、李貞潤正式加盟

澳網史上最狂出場！大坂直美造型震撼全場　3盤大戰扳倒壽星晉級

澳網史上最狂出場！大坂直美造型震撼全場　3盤大戰扳倒壽星晉級

讓34號停在最美結局！李振昌穿21號再出發　中信兄弟公布背號異動

讓34號停在最美結局！李振昌穿21號再出發　中信兄弟公布背號異動

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

赫南德茲續留道奇添變數？美媒點名紅雀成潛在新東家

【冷血到令人毛骨悚然】逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親

熱門新聞

道奇簽下塔克引爆反彈　MLB老闆們將力推「薪資上限」

快訊／「再見，職業網壇」台灣雙打名將詹詠然高掛球拍正式宣布退休

林安可、孫易磊、王彥程暫離中華隊 曾總曝徐若熙報到時程

台灣小心了！李政厚親口證實出戰WBC　連日媒都警戒：難纏勁敵

CPB名單異動！上海正大龍補進兩名台將　鄧佳安、姚恩多入列

李灝宇列大聯盟三壘新秀第3！官網點名爭新人王、今年就上大聯盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇簽塔克惹怒老闆們！要推薪資上限

2詹詠然高掛球拍宣布正式退休

3林安可、孫易磊、王彥程暫離中華隊

4台灣小心了！李政厚親口證實出戰WBC

5CPB名單異動！上海正大龍補兩名台將

最新新聞

1單場21投5中　溫班亞瑪本季最慘一役

23、6、9運動巔峰年　運彩挑戰850億

3雙投牛棚已飆速150　莊昕諺驚訝

4歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下

5台灣小心了！李政厚親口證實出戰WBC

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

【長大了不能跟媽媽睡】女兒靈魂拷問爸爸：為什麼你可以？

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

安成宰在女兒面前好卑微
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366