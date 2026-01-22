運動雲

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

根據MLB官網記者費恩桑德（Mark Feinsand）報導，紐約洋基已與貝林傑（Cody Bellinger）達成一紙為期5年的合約，總值高達1.625億美元（約新台幣51億元）；這份合約包含在第2年與第3年賽季後的跳脫條款，且沒有延遲給付安排，也有完整的不可交易條款，顯示洋基對貝林傑的高度重視。

洋基是在2024年12月，因應索托（Juan Soto）於自由市場離隊後，為填補打線空缺，將貝林傑交易至紐約；身披條紋戰袍的首個完整賽季，貝林傑繳出亮眼成績，被外界認為是他自2019年效力洛杉磯道奇、勇奪國聯MVP以來的最佳表現。

貝林傑在2025年出賽152場，累積4.9勝利貢獻值（WAR，依FanGraphs），展現全方位身手，進攻端繳出29轟、98分打點、13次盜壘，OPS為0.813；能勝任三個外野位置及一壘。

回顧貝林傑的職業生涯，可說是高低起伏交織。效力道奇初期，他迅速躋身聯盟頂尖行列，生涯前4年便拿下國聯新人王與MVP殊榮，並3度打進世界大賽，於2020年奪冠；不過2021至2022年期間陷入低潮，OPS僅0.611，在至少900打席的球員中排名全聯盟墊底，最終遭道奇不續約。

轉戰小熊後，貝林傑以1年1750萬美元合約重生，2023年繳出0.881OPS與4.4fWAR的成績，成功打回身價；然而2024年表現略有回落（OPS0.751），讓他選擇不行使跳脫條款。

隨後小熊在2024年12月交易來全明星外野手塔克（Kyle Tucker），並將貝林傑送往洋基，換回投手波提特（Cody Poteet）。

2025年強勢反彈後，貝林傑再次站上生涯重要轉捩點，如今確定長留洋基，也被視為球團未來數年進攻與防守布局中的關鍵拼圖。

