「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

▲ 塔克（Kyle Tucker）加盟道奇記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 塔克（Kyle Tucker）加盟道奇記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇休季重磅補強正式到位。球團於美國時間21日宣布，以4年總值2億4000萬美元（約新台幣76億元）簽下全明星外野手塔克（Kyle Tucker）。塔克在道奇球場出席加盟記者會，身穿背號「23」號球衣亮相，正式成為豪門一員。

塔克過去慣穿「30」號，但該號碼在道奇向傳奇名將梅斯（Willie Mays）致敬，無法使用，最終改選他在太空人時期所敬重、已退休的布蘭特利（Michael Brantley）曾穿過的「23」號。記者會氣氛熱烈，也出現尖銳提問，有媒體直指外界對他「缺乏企圖心」的質疑。

自由市場期間，社群曾流傳來自小熊內部的說法，指塔克「常滑手機、看似無聊，對棒球不夠貪婪」，《紐約郵報》記者謝爾曼（Joel Sherman）也在Podcast中提到，多支球隊對他的「熱度」存疑。對此，塔克平靜回應，「老實說，我不太在意。我知道自己在場上做了什麼，也知道我為休息室帶來什麼。短打、保送、防守中的一個好球，這些小細節累積起來就能帶來勝利。就算不會出現在成績表上，球隊都看得到。我會隔絕雜音，專心在贏球上。」

被追問為何會被貼上「沒企圖心」標籤時，他冷靜表示，「可能是我表達情緒的方式吧，但真正認識我的人都知道我是怎樣的球員，那樣就夠了。」

▲ 道奇棒球事務總裁弗里德曼（Andrew Friedman）出席記者會，親自宣布球隊簽下外野手塔克（Kyle Tucker），為新賽季豪華戰力揭開序幕 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 道奇棒球事務總裁弗里德曼（Andrew Friedman）出席記者會，親自宣布球隊簽下外野手塔克（Kyle Tucker），為新賽季豪華戰力揭開序幕 。（圖／達志影像／美聯社）

道奇棒球事務總裁弗里德曼（Andrew Friedman）力挺塔克，強調球團已徹底評估，「我們會從休息室人員、訓練師、隊友、教練蒐集所有資訊。他不是會把情緒外放的類型，這容易被誤解，但我們在意的是他如何比賽、如何準備、如何工作。無論站上打擊區或守外野，他的比賽強度都不輸任何人。」

弗里德曼也透露，交涉過程中多次與塔克面談後，對他的「全方位球員」特質留下深刻印象，「他談起比賽細節時非常投入。打擊、守備、跑壘，只要能讓自己更好一點，他都願意嘗試。這是一名已經取得許多成就，卻仍不斷思考如何進步的球員。」

塔克生涯連續5季至少20轟，2023年效力太空人時奪下打點王，上季出賽136場，繳出打擊率.266、22轟、73分打點、上壘率.377、OPS .841，並跑出25次盜壘，連續4年入選明星賽，是兼具速度與火力的左打強棒。

羅伯斯一同出席記者會並揭露戰術藍圖，將讓塔克鎮守右外野，原本守右右外野的赫南德茲（Teoscar Hernández）調往左外野；至於打序，「會落在前三棒，第二棒或第三棒都很合適。他是有能力競逐MVP、也能挑戰金手套的球員，內心有競爭的火焰，為勝利而打球，完全符合我們的棒球哲學。」

同時，羅伯斯也明言，即使塔克加盟，「一棒大谷」仍不動如山，「先發第一棒是誰，大家都知道。」道奇過去由大谷、貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman）組成MVP三人組，如今再加上塔克，豪華打線更趨完整。劍指史無前例的世界大賽三連霸，道奇已集結近乎最強的陣容，宣告新賽季的王者藍圖。

▲ 塔克（Kyle Tucker，中）在加盟記者會上，與道奇總管高梅茲（Brandon Gomes，左）及總教練羅伯斯（Dave Roberts，右）一同合影，正式披上道奇戰袍。 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 塔克（Kyle Tucker，中）在加盟記者會上，與道奇總管高梅茲（Brandon Gomes，左）及總教練羅伯斯（Dave Roberts，右）一同合影，正式披上道奇戰袍 。（圖／達志影像／美聯社）

