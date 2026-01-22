運動雲

塔克加盟仍不變！羅伯斯拍板：一棒繼續交給大谷翔平

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）拍板，新球季將持續讓大谷翔平擔任「不動的一棒」。羅伯斯21日（台灣時間22日）出席在道奇球場舉行的外野手塔克（Kyle Tucker）加盟記者會時表示，即便打線再添重砲，大谷仍將繼續鎮守開路先鋒的位置。

即使迎來新的打線核心，「一棒大谷」的安排並不會改變。羅伯斯隨後登上當地電視台《SportsNet LA》節目談到新賽季打序時說，「先發第一棒是誰，大家都知道。接下來才是有趣的地方。我會和佛里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts），還有塔克討論。（以塔克來說）我的第一印象是，他打第二棒或第三棒會很合適。」

道奇過去一季由大谷、貝茲與佛里曼組成「MVP三人組」的上位打線，如今再加入曾於2023年效力太空人時奪下打點王的左打重砲塔克，羅伯茲計畫以更豪華的火力陣容迎戰新賽季。

守備配置方面，羅伯斯也表態將讓塔克鎮守右翼，原本守備較受質疑的外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）則移往左外野。道奇目標直指史無前例的世界大賽三連霸，期盼以更完整的陣容，持續稱霸大聯盟。

