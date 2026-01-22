前兄弟打擊教練莎菈正式加盟WPBL洛杉磯隊　台灣經歷被特別標註

▲莎菈。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2025年曾在中華職棒中信兄弟擔任一軍打擊教練的莎菈（Sarah Edwards），在台灣執教1年後今年正式轉換跑道重回「球員」身分，她在美國新成立的女子職業棒球聯盟（WPBL）透過選秀加入洛杉磯隊；洛杉磯隊今（22日）在社群平台宣布完成簽約，迎來這位具國際資歷的強打者。

去年兄弟在台灣大賽1比4不敵樂天桃猿、無緣連霸後，莎菈透過個人社群寫下長文道別；回顧2025年「這段旅程充滿笑聲、淚水、學習與成長；能以尊嚴與驕傲訴說這一年，是我的榮幸，」並註記「這是一個非凡的賽季，值得永遠銘記。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

莎菈出身紐約，去年11月在WPBL選秀會第三輪第10順位獲洛杉磯指名，如今從教練席再度走向打擊區；球團形容她是擁有深厚國際經驗的棒球工作者，除曾在歐洲、紐西蘭等職業體系累積實戰資歷，也創下費城人隊史「首位女性教練」紀錄，並曾代表美國隊征戰世界盃舞台。

洛杉磯隊在介紹莎菈時，特別點出她曾於台灣CPBL執教的經歷，並清楚標註「Chinese Professional Baseball League」相關背景；過去中職英文名稱曾屢遭國際辨認為「中國聯賽」，造成誤會。

莎菈透過球團釋出的影片向球迷喊話，感謝聯盟提供女性職業棒球的舞台，讓長久以來的目標得以成真；她同時表達對新賽季的期待，盼能與各地頂尖好手同場競技，並強調自己已做好全面準備迎接挑戰。

依官方資料，莎菈為左投手、打擊採左右開弓，長打火力與一壘防區穩定性是其主要特色，外界預期她將成為洛杉磯隊打線重要核心之一，對球隊攻擊端帶來即戰力。

WPBL首個賽季預計於今年8月開打，聯盟首批創始球隊包含洛杉磯、紐約、波士頓與舊金山，賽季為期兩個月；所有賽事將集中於伊利諾州、擁有百年歷史的羅賓羅伯茲球場進行，為女子職業棒球揭開新篇章。