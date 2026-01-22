運動雲

>

前兄弟打擊教練莎菈正式加盟WPBL洛杉磯隊　台灣經歷被特別標註

▲▼2025中職台灣大賽G2，中信兄弟打擊教練莎菈。（圖／記者李毓康攝）

▲莎菈。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2025年曾在中華職棒中信兄弟擔任一軍打擊教練的莎菈（Sarah Edwards），在台灣執教1年後今年正式轉換跑道重回「球員」身分，她在美國新成立的女子職業棒球聯盟（WPBL）透過選秀加入洛杉磯隊；洛杉磯隊今（22日）在社群平台宣布完成簽約，迎來這位具國際資歷的強打者。

去年兄弟在台灣大賽1比4不敵樂天桃猿、無緣連霸後，莎菈透過個人社群寫下長文道別；回顧2025年「這段旅程充滿笑聲、淚水、學習與成長；能以尊嚴與驕傲訴說這一年，是我的榮幸，」並註記「這是一個非凡的賽季，值得永遠銘記。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

莎菈出身紐約，去年11月在WPBL選秀會第三輪第10順位獲洛杉磯指名，如今從教練席再度走向打擊區；球團形容她是擁有深厚國際經驗的棒球工作者，除曾在歐洲、紐西蘭等職業體系累積實戰資歷，也創下費城人隊史「首位女性教練」紀錄，並曾代表美國隊征戰世界盃舞台。

洛杉磯隊在介紹莎菈時，特別點出她曾於台灣CPBL執教的經歷，並清楚標註「Chinese Professional Baseball League」相關背景；過去中職英文名稱曾屢遭國際辨認為「中國聯賽」，造成誤會。

莎菈透過球團釋出的影片向球迷喊話，感謝聯盟提供女性職業棒球的舞台，讓長久以來的目標得以成真；她同時表達對新賽季的期待，盼能與各地頂尖好手同場競技，並強調自己已做好全面準備迎接挑戰。

依官方資料，莎菈為左投手、打擊採左右開弓，長打火力與一壘防區穩定性是其主要特色，外界預期她將成為洛杉磯隊打線重要核心之一，對球隊攻擊端帶來即戰力。

WPBL首個賽季預計於今年8月開打，聯盟首批創始球隊包含洛杉磯、紐約、波士頓與舊金山，賽季為期兩個月；所有賽事將集中於伊利諾州、擁有百年歷史的羅賓羅伯茲球場進行，為女子職業棒球揭開新篇章。

關鍵字： 中華職棒、中信兄弟、莎菈、洛杉磯隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

台灣小心了！李政厚親口證實出戰WBC　連日媒都警戒：難纏勁敵

台灣小心了！李政厚親口證實出戰WBC　連日媒都警戒：難纏勁敵

洋基留人成功！貝林傑簽5年逾51億台幣長約　續披條紋戰袍

洋基留人成功！貝林傑簽5年逾51億台幣長約　續披條紋戰袍

遭「棄用」超過1個月　勇士庫明加回歸首戰砍20分主帥柯爾說讚

遭「棄用」超過1個月　勇士庫明加回歸首戰砍20分主帥柯爾說讚

【孟婆湯不純？】嫩嬰一開口竟是台灣人耳熟能詳的那句話

熱門新聞

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

「柯基」歪頭向恰哥撒嬌？江坤宇還原當下　大聯盟內野環繞曝心境

讀者回應

﻿

熱門新聞

1三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

2快訊/鄭宗哲又遭DFA!休賽季3度異動　

3洋基5年51億續留貝林傑

4台灣之夜東京場地確定！蔡其昌宣布

5「企圖心被質疑？」塔克親回負評

最新新聞

1重磅交易！釀酒人將佩拉塔送往大都會

2日媒示警：中華隊恐再讓侍Japan翻船

3李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

4道奇挨轟摧毀競爭平衡　佛里德曼回擊

5紅雀傳奇4號回歸！莫里納任特別助理

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

【從從容容拯救沙發】貓咪嘔吐醞釀中...奴才完美接住還有時間抽衛生紙

【淚崩了】外傭獨自來台打拚...超暖雇主準備紅包為她慶生
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366