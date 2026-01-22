4冠NBA教頭要離開金州？美媒曝柯爾迄今還沒跟勇士續約 　

▲勇士主帥柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

根據《The Ringer》記者默多克（Logan Murdock）22日透露，金州勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）的未來動向恐怕還沒確定，今年是柯爾合約最後一年，儘管過去他曾帶領球隊在12個球季拿下4座總冠軍，但截至目前為止，勇士與柯爾卻還沒續約，這似乎意味著這位4冠教頭可能離隊。

柯爾目前執教年薪約為1,750萬美元，但據球隊消息人士透露，由於續約進展不明，部分助理教練已開始尋求外部職缺，像上個月，助理教練德馬科（Chris DeMarco）就已經離隊，接任WNBA紐約自由人隊總教練，而雖然科爾本人對未來計畫保持緘默，但教練團內部已針對下賽季的人員異動進行初步規畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勇士隊目前正面臨核心球員高齡化與陣容調整的挑戰，球隊主力柯瑞（Steph Curry）今年已經38歲，格林（Draymond Green）也有36歲，兩人的職業生涯皆已步入晚期。在年輕球員方面，2021年選秀第7順位的庫明加（Jonathan Kuminga）近期已正式向球團提出交易申請，目前勇士戰績為25勝20負，暫居西區第8位，正處於季後賽附加賽席位爭奪戰中。

更雪上加霜的是球隊主力前鋒巴特勒（Jimmy Butler III）近期遭遇左膝前十字韌帶（ACL）撕裂，已確定2025-26賽季報銷，加上他下季也將滿37歲，且其2年1.13億美元的合約將執行至2027年，據統計，巴特勒本季缺陣期間，勇士隊的勝率僅2勝5負，這次巴特勒這次重傷報銷，恐怕不僅影響了球隊本季的競爭力，也增加了解決後續薪資空間與戰力佈局的難度。