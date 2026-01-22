遲到10年的復仇！大坂直美三盤擊敗塞斯蒂婭　看球迷穿衣致敬開心說榮幸

▲大坂直美再度穿著那套引發全球熱議的「水母裝」登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽單打次輪賽事22日持續於墨爾本公園開打。日本名將大坂直美再度穿著那套引發全球熱議的「水母裝」登場，歷經整整2小時激戰，最終以6比3、4比6、6比2擊敗羅馬尼亞35歲老將塞斯蒂婭（Sorana Cirstea），強勢晉級女單32強。

這場勝利對大坂直美而言別具意義，這是一場遲到了10年的「復仇」。雙方上一次交手要回溯至2015年，當時年僅17歲的大坂在溫網資格賽首秀就是輸給了塞斯蒂婭。

此役開戰，已經宣告季後就要退役的塞斯蒂婭展現強大侵略性，首盤率先破發取得2比0領先。然而大坂直美隨後找回進攻時機，在接下來的7局中贏下6局，並在第7局以一記致勝球奠定優勢，以6比3逆轉奪下首盤。第二盤塞斯蒂婭重整旗鼓，憑藉出色的長回合控球主導局勢，雖然大坂一度追至4比4平手，但仍以4比6讓出該盤。

關鍵決勝盤，大坂直美第1局就率先破發，接下來在第7局展現世界頂尖的底線實力，以一連串沈重的正手抽球撕裂對手防線，最終以6比2快意收下比賽。

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

然而此役打得激烈，比賽中也出現了不小的火花。塞斯蒂婭不滿大坂直美在發球間隙大喊「Come on」為自己打氣，在第三盤4比2時，塞斯蒂婭甚至向主審抗議：「這樣是可以的嗎？在分與分之間喊Come on？」然而此舉顯然分散了自己的注意力，導致她隨後連續出現正手失誤。

▲塞斯蒂婭不滿大坂直美在發球間隙大喊「Come on」為自己打氣。（圖／達志影像／美聯社）

賽後兩人在網前僅進行了極其簡短且冷淡的握手，塞斯蒂婭隨即轉身離去。大坂直美在場邊採訪中坦然回應：「顯然我是靠著很多聲『Come on』贏球，那是她生氣的原因，但隨便啦。她是一位偉大的球員，這應該是她最後一屆澳網，對她因此生氣我感到很抱歉。」

大坂直美今日再度穿著水藍色、帶有流蘇觸鬚設計的水母裝登場，吸引不少現場球迷爭相仿效。談到這套造型，大坂直美表示：「這只是我在球場上喜歡做的趣事，平時我話不多，但喜歡透過衣服表達自我。我是在大、小威廉絲與莎拉波娃的影響下長大的，如果未來的孩子能因為這套造型記住我，那是我的榮幸。」

闖進32強後，大坂直美的對手將是澳洲地主外卡選手英格利斯（Maddison Inglis）。