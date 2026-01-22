運動雲

>

遲到10年的復仇！大坂直美三盤擊敗塞斯蒂婭　看球迷穿衣致敬開心說榮幸

▲▼大坂直美再度穿著那套引發全球熱議的「水母裝」登場，歷經整整2小時激戰，羅馬尼亞35歲老將塞斯蒂婭。（圖／達志影像／美聯社）

▲大坂直美再度穿著那套引發全球熱議的「水母裝」登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽單打次輪賽事22日持續於墨爾本公園開打。日本名將大坂直美再度穿著那套引發全球熱議的「水母裝」登場，歷經整整2小時激戰，最終以6比3、4比6、6比2擊敗羅馬尼亞35歲老將塞斯蒂婭（Sorana Cirstea），強勢晉級女單32強。

這場勝利對大坂直美而言別具意義，這是一場遲到了10年的「復仇」。雙方上一次交手要回溯至2015年，當時年僅17歲的大坂在溫網資格賽首秀就是輸給了塞斯蒂婭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役開戰，已經宣告季後就要退役的塞斯蒂婭展現強大侵略性，首盤率先破發取得2比0領先。然而大坂直美隨後找回進攻時機，在接下來的7局中贏下6局，並在第7局以一記致勝球奠定優勢，以6比3逆轉奪下首盤。第二盤塞斯蒂婭重整旗鼓，憑藉出色的長回合控球主導局勢，雖然大坂一度追至4比4平手，但仍以4比6讓出該盤。

關鍵決勝盤，大坂直美第1局就率先破發，接下來在第7局展現世界頂尖的底線實力，以一連串沈重的正手抽球撕裂對手防線，最終以6比2快意收下比賽。

▲▼大坂直美再度穿著那套引發全球熱議的「水母裝」登場，歷經整整2小時激戰，羅馬尼亞35歲老將塞斯蒂婭。（圖／達志影像／美聯社）

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

然而此役打得激烈，比賽中也出現了不小的火花。塞斯蒂婭不滿大坂直美在發球間隙大喊「Come on」為自己打氣，在第三盤4比2時，塞斯蒂婭甚至向主審抗議：「這樣是可以的嗎？在分與分之間喊Come on？」然而此舉顯然分散了自己的注意力，導致她隨後連續出現正手失誤。

▲▼大坂直美再度穿著那套引發全球熱議的「水母裝」登場，歷經整整2小時激戰，羅馬尼亞35歲老將塞斯蒂婭。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞斯蒂婭不滿大坂直美在發球間隙大喊「Come on」為自己打氣。（圖／達志影像／美聯社）

賽後兩人在網前僅進行了極其簡短且冷淡的握手，塞斯蒂婭隨即轉身離去。大坂直美在場邊採訪中坦然回應：「顯然我是靠著很多聲『Come on』贏球，那是她生氣的原因，但隨便啦。她是一位偉大的球員，這應該是她最後一屆澳網，對她因此生氣我感到很抱歉。」

大坂直美今日再度穿著水藍色、帶有流蘇觸鬚設計的水母裝登場，吸引不少現場球迷爭相仿效。談到這套造型，大坂直美表示：「這只是我在球場上喜歡做的趣事，平時我話不多，但喜歡透過衣服表達自我。我是在大、小威廉絲與莎拉波娃的影響下長大的，如果未來的孩子能因為這套造型記住我，那是我的榮幸。」

闖進32強後，大坂直美的對手將是澳洲地主外卡選手英格利斯（Maddison Inglis）。

關鍵字： 大坂直美澳網水母裝復仇之戰網球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

身分證分流登記！500元運動幣26日開跑　「添裝備」也能抵用

身分證分流登記！500元運動幣26日開跑　「添裝備」也能抵用

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

深夜重磅！洋基5年51億續留貝林傑　歷經長時間交涉終於拍板

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

「你的企圖心被質疑？」塔克加盟記者會遭犀利追問 直球對決負評

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

快訊／重磅交易！釀酒人將王牌右投佩拉塔送往大都會

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

蔡其昌宣布借到東京「台灣之夜」場地！台日戰轉播授權送審中

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

熱門新聞

三上悠亞應援被拍「浴衣邪惡視角」屁股蛋　隊長梓梓發聲

李政厚驚傳遭洛杉磯機場扣留　多方協助交涉中

旅外戰力＋年輕世代齊發　日媒示警：台灣恐再爆冷門讓侍Japan翻船

拚了！中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手　陶樂、黎克正式加盟黃衫軍

快訊／鄭宗哲再遭大都會DFA！休賽季三度異動

身分證分流登記！500元運動幣26日開跑　「添裝備」也能抵用

讀者回應

﻿

熱門新聞

1三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

2李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

3日媒示警：中華隊恐再讓侍Japan翻船

4中信兄弟一口氣簽2名大聯盟級投手

5快訊/鄭宗哲又遭DFA!休賽季3度異動　

最新新聞

1顏大衛雙膝先後動刀鞏固腳程優勢　大專聯賽放手拚

210年復仇成功！大坂水母裝繼續閃耀墨爾本

3雷皓博大專聯賽先發勝

4SBL比賽誠信疑慮？張承中：無從回覆

5黃玠瀚大專棒球聯賽4強後援勝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【導播一拍爆紅】PLG超辣女球迷「挺胸律動」　真實身分竟是啦啦隊長

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

【從從容容拯救沙發】貓咪嘔吐醞釀中...奴才完美接住還有時間抽衛生紙

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

【香蕉大盜】猴子闖松柏嶺受天宮！偷供品後爬石柱落跑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366