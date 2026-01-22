周伯勳賣命守洋將助台啤險勝裕隆　劉孟竹讚他：成功限制破壞力

▲台啤盧捷閔。（圖／籃球協會提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

SBL台灣啤酒22日在板橋體育館出戰衛冕軍新北裕隆，台啤開賽慢熱僅拿12分，不過次節馬上就找回好手感，單節拉出25比12的猛烈攻勢，雖然第4節裕隆甦醒，一度追到剩下1分落後，好在關鍵時刻台啤成功守成，以68比66擊敗裕隆，收下4連勝，除了轟下18分的盧捷閔表現亮眼，台啤長人周伯勳表現搶眼，牽制對方強力洋將摩斯，減少對方在禁區破壞力，賽後也獲得主帥劉孟竹肯定。

裕隆此役開局就拉出15比8攻勢，首節打完取得19比12領先台啤，不過台啤在次節終於熱機完成，靠著賴俊廷三分球和洋將塔林（Gerard Tarin Jr.）攜手搶分追到剩下1分差，裕隆藍少甫此時在外線命中，幫助球隊止血，但盧捷閔在外線放冷箭，直接幫助台啤逆轉超前，單節打出25比12的猛攻後，台啤在上半場打完以37比31領先。

易籃後，台啤繼續靠著塔林、周伯勳搶分，一波8比4的小高潮，直接取得雙位數領先，不過裕隆頭號洋將布蘭登（Brandon Moss）攜手藍少甫在禁區火力全開搶分在第4節前半段幫助球隊追到58比58平手，關鍵時刻台啤菜鳥王鈞聖中距甩進超前分，接下來雙方拉鋸過後，台啤掌握住關鍵幾罰，這才在驚滔駭浪中收下4連勝。

▲裕隆布蘭登（Brandon Moss）。（圖／籃球協會提供）

台啤盧捷閔今天繳出全隊最高18分、3籃板，塔林14分、14籃板，周伯勳進帳5分、9籃板、4抄截；裕隆方面，摩斯轟下全場最高30分、17籃板，藍少甫進帳23分、10籃板。

主帥劉孟竹賽後坦言末節心情有些緊張，主因是球員在領先時處理球不夠果斷，加上退防太慢被連續打3個快攻。談到開季2連敗後的4連勝，劉孟竹指出：「今年台啤比去年更強，開季前2場分別輸在對手命中率太高以及我們自己的失誤，但現在球員的心態已經建立起來，在那段被拉鋸的時間，我們能夠持續進攻並做出對的防守。」劉孟竹也強調，今年台啤就是「人人皆先發」的觀念，才能在板凳得分優於他隊。

針對防守裕隆洋將摩斯，劉孟竹表示：「雖然摩斯帳面拿到30分，但他的破壞力其實受限不少。我們昨天特別針對他做策略調整，加上周伯勳非常賣命去扛住他，成功限制了裕隆整體的團隊進攻。」

▲台啤周伯勳（右）。（圖／籃球協會提供）

成功限制強敵的周伯勳則表示，過去在職業聯賽就有守洋將的經驗，工作內容沒變。他認為SBL有洋將身高限制，讓他在對位上比較不吃虧，對於教練交代「好好跟他配掉」的任務執行得相當徹底，至於新球季對自己的期許，周伯勳希望球可以再穩一點，投籃也能更穩定。