獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

▲領航猿「桃園彭于晏」李家慷入選此次中華男籃16人培訓國手名單。（圖／籃協資料照）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃進入2026年後，將持續進行「2027FIBA世界盃籃球亞洲區資格賽」首輪第2階段兩場賽事，將分別於2月26日交手南韓、3月1日對上中國。而中華隊的24人大名單，以及正式集訓的「16人名單」，也於22日曝光。根據《ETtoday新聞雲》掌握消息，除了陳盈駿、林庭謙、劉錚以及游艾喆等旅外名將再度入列外，包括本季在台灣PLG、TPBL雙職籃表現優異的領航猿李家慷、戰神丁聖儒，也將進入此次國手名單。

在2027FIBA世界盃籃球亞洲區資格賽，中華隊與日本、南韓以及中國分在同組，小組賽第1階段，中華隊分別在客場、主場都輸給亞洲強敵日本男籃，目前在分組戰績為0勝2敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入2026年後，中華男籃分別將在2月26日交手南韓、3月1日對決中國、7月3日客場遭遇南韓、7月6日客場再碰中國。

▲憑藉本季在TPBL職籃優異表現，戰神主控丁聖儒也首度入選中華男籃16人培訓名單。（圖／TPBL資料照）

其中主、客場對上中國的兩場比賽，FIBA國際籃總以考量當前的地緣政治背景為由，宣布將這兩場賽事移往第三地進行，其中3月1日中華隊主場對上中國之戰，確定將移師菲律賓馬尼拉進行，7月中國的主場則可能轉戰南韓開打。

目前中華隊在2月底以及3月初的兩場小組賽，中華籃協24人大名單以及投入集訓的16人國手名單，也在22日曝光，其中包括陳盈駿、林庭謙，以及上階段因傷缺席的「台灣飛人」劉錚，本季在日本職籃打出明星控衛身手的游艾喆都入列，另外兩大職籃聯盟也各自有多名好手入選。

中華男籃此次集訓16人名單如下：

後衛：陳盈駿（CBA北京首鋼）、高錦瑋（TPBL桃園台啤永豐雲豹）、游艾喆（B.League滋賀湖泊）、丁聖儒（TPBL台北台新戰神）、林庭謙（CBA天津榮鋼先行者）、阿巴西（TPBL新北中信特攻）、李家慷（PLG桃猿璞園領航猿）、盧峻翔（PLG桃猿璞園領航猿）

前鋒：劉錚（CBA上海大鯊魚）、馬建豪（TPBL福爾摩沙夢想家）、周桂羽（PLG台北富邦勇士）、雷蒙恩（TPBL台北台新戰神）

中鋒：高柏鎧（TPBL福爾摩沙夢想家）、曾祥鈞（PLG台北富邦勇士）、陳冠全（TPBL台北台新戰神）、阿提諾（PLG桃猿璞園領航猿）

▲「台灣隊長」陳盈駿有望再次為中華隊出擊。（圖／記者李毓康攝）

此名單中最大亮點，除了上階段未參賽的高錦瑋、劉錚、馬建豪、陳冠全回歸效力外，就屬本季在PLG職籃、TPBL職籃分別表現大放異彩的李家慷、丁聖儒，獲得首次進入中華男籃成人級別大隊的入場券。

另外，在24人大名單中，除了上述16位戰將外，另外還包括林書緯（TPBL新北國王）、林秉聖（CBA浙江廣廈）、關達祐（PLG桃猿璞園領航猿）、陳將双（PLG桃猿璞園領航猿）、藍少甫（SBL裕隆）、蔡宸綱（TPBL新竹御嵿攻城獅）、譚傑龍（PLG桃猿璞園領航猿）、林正（PLG桃猿璞園領航猿）等8位球員，在必要情況下可供名單進行替換。

不過包括現有24人、16人名單中，都未見目前台灣本土最強大前鋒代表人物，隸屬TPBL職籃高雄全家海神的胡瓏貿，「海瓏王」在此階段，恐無緣披上國家隊戰袍效力出征。

▲PLG職籃當家門面「夜王」盧峻翔，也再度入選此次中華男籃16人名單。（圖／記者李毓康攝）