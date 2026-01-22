運動雲

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

▲中華白李家慷、吳正杰，阿聯歸化球員迪克森。（圖／中華籃協提供）

▲領航猿「桃園彭于晏」李家慷入選此次中華男籃16人培訓國手名單。（圖／籃協資料照）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃進入2026年後，將持續進行「2027FIBA世界盃籃球亞洲區資格賽」首輪第2階段兩場賽事，將分別於2月26日交手南韓、3月1日對上中國。而中華隊的24人大名單，以及正式集訓的「16人名單」，也於22日曝光。根據《ETtoday新聞雲》掌握消息，除了陳盈駿、林庭謙、劉錚以及游艾喆等旅外名將再度入列外，包括本季在台灣PLG、TPBL雙職籃表現優異的領航猿李家慷、戰神丁聖儒，也將進入此次國手名單。

在2027FIBA世界盃籃球亞洲區資格賽，中華隊與日本、南韓以及中國分在同組，小組賽第1階段，中華隊分別在客場、主場都輸給亞洲強敵日本男籃，目前在分組戰績為0勝2敗。

進入2026年後，中華男籃分別將在2月26日交手南韓、3月1日對決中國、7月3日客場遭遇南韓、7月6日客場再碰中國。

▲特攻謝亞軒、馬可、阿巴西，戰神丁聖儒。（圖／TPBL職籃提供）

▲憑藉本季在TPBL職籃優異表現，戰神主控丁聖儒也首度入選中華男籃16人培訓名單。（圖／TPBL資料照）

其中主、客場對上中國的兩場比賽，FIBA國際籃總以考量當前的地緣政治背景為由，宣布將這兩場賽事移往第三地進行，其中3月1日中華隊主場對上中國之戰，確定將移師菲律賓馬尼拉進行，7月中國的主場則可能轉戰南韓開打。

目前中華隊在2月底以及3月初的兩場小組賽，中華籃協24人大名單以及投入集訓的16人國手名單，也在22日曝光，其中包括陳盈駿、林庭謙，以及上階段因傷缺席的「台灣飛人」劉錚，本季在日本職籃打出明星控衛身手的游艾喆都入列，另外兩大職籃聯盟也各自有多名好手入選。

中華男籃此次集訓16人名單如下：

後衛：陳盈駿（CBA北京首鋼）、高錦瑋（TPBL桃園台啤永豐雲豹）、游艾喆（B.League滋賀湖泊）、丁聖儒（TPBL台北台新戰神）、林庭謙（CBA天津榮鋼先行者）、阿巴西（TPBL新北中信特攻）、李家慷（PLG桃猿璞園領航猿）、盧峻翔（PLG桃猿璞園領航猿）

前鋒：劉錚（CBA上海大鯊魚）、馬建豪（TPBL福爾摩沙夢想家）、周桂羽（PLG台北富邦勇士）、雷蒙恩（TPBL台北台新戰神）

中鋒：高柏鎧（TPBL福爾摩沙夢想家）、曾祥鈞（PLG台北富邦勇士）、陳冠全（TPBL台北台新戰神）、阿提諾（PLG桃猿璞園領航猿）

▲▼世界盃男籃亞洲區資格賽，陳盈駿。（圖／記者李毓康攝）

▲「台灣隊長」陳盈駿有望再次為中華隊出擊。（圖／記者李毓康攝）

此名單中最大亮點，除了上階段未參賽的高錦瑋、劉錚、馬建豪、陳冠全回歸效力外，就屬本季在PLG職籃、TPBL職籃分別表現大放異彩的李家慷、丁聖儒，獲得首次進入中華男籃成人級別大隊的入場券。

另外，在24人大名單中，除了上述16位戰將外，另外還包括林書緯（TPBL新北國王）、林秉聖（CBA浙江廣廈）、關達祐（PLG桃猿璞園領航猿）、陳將双（PLG桃猿璞園領航猿）、藍少甫（SBL裕隆）、蔡宸綱（TPBL新竹御嵿攻城獅）、譚傑龍（PLG桃猿璞園領航猿）、林正（PLG桃猿璞園領航猿）等8位球員，在必要情況下可供名單進行替換。

不過包括現有24人、16人名單中，都未見目前台灣本土最強大前鋒代表人物，隸屬TPBL職籃高雄全家海神的胡瓏貿，「海瓏王」在此階段，恐無緣披上國家隊戰袍效力出征。

▲▼世界盃男籃亞洲區資格賽，盧峻翔。（圖／記者李毓康攝）

▲PLG職籃當家門面「夜王」盧峻翔，也再度入選此次中華男籃16人名單。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華男籃16人名單世界盃男籃資格賽李家慷丁聖儒陳盈駿劉錚盧峻翔游艾喆台籃

