「馬喜為丟籃球」　TPBL職籃春節企劃首度曝光

▲「馬喜為丟籃球」，TPBL職籃春節企劃首度曝光。（圖／TPBL提供）



記者杜奕君／綜合報導

農曆新年將至，TPBL職籃特別推出春節主題系列企劃，以主題「馬喜為丟籃球」為核心，結合刮刮樂、公益訓練營、賽事馬拉松與圍爐禮盒等多元活動，將台灣最熟悉的年節氛圍與籃球文化融合，陪伴球迷在春節前夕一起熱鬧迎新年。

本次春節主題「馬喜為丟籃球」，取自台語諧音「嘛是為著籃球 mā sī uī-tio̍h nâ-kiû」，意指「也是為了籃球」，不僅呼應 TPBL 本賽季年度口號，也結合新春喜氣與馬年象徵的奔放精神。

籃球從來不只是四十八分鐘的比賽，而是一種刻在骨子裡的熱血與陪伴。因為這顆球，大家聚在一起，也因為這份熱愛，讓籃球成為生活的一部分。TPBL期望在馬年延續對籃球的純粹初心，與球迷一同迎接新春，馬喜為丟籃球！

進場就有紅包！TPBL刮刮樂驚喜登場

春節前夕，凡於指定日期入場觀賽的球迷，即可獲得聯盟限定春節紅包，每場次限量 500 份，其中 150 位幸運球迷可獲得刮刮樂並抽中隨機獎品；即使未能中獎也別傷心，紅包內仍包含聯盟特製球員好運籤，為球迷送上滿滿祝福，祝願新的一年好運相隨、事事順心。

獎項內容包含明易足體按摩九折券、摩曼頓七折券、舒跑露營好禮組、STANCAVE客製化免費券、DA VILLAGE線上折扣券、TRUE TISANE 草本體驗金銀花抗痘潔面凝露、STANLEY經典杯款、TPBL球員簽名小球、TPBL球員手寫紅包春聯組、TPBL例行賽票券、TPBL春節限定貼紙、TPBL新春禮盒，更設有 Apple Watch SE3、AirPods Pro 3、Marshall Emberton III 三代藍牙喇叭等特別大獎，讓球迷在新年期間好運連連、驚喜不斷。

把希望穿在腳上　TPBL攜手品牌舉辦公益訓練營

TPBL也持續將關懷延伸到場外，結合摩曼頓資源與至善社會福利基金會，共同舉辦「把希望穿在腳上」公益籃球訓練營，邀請小朋友透過籃球學習自信與團隊精神。

活動中，摩曼頓將提供運動服飾、球鞋與後背包等實用物資，並由聯盟球員親自參與互動教學。參與球員包括特攻的謝亞軒、黃泓瀚與林任鴻，以及雲豹的高錦瑋、林信寬與曹薰襄，用實際行動陪伴至善的孩子迎接新的一年。

新春賽事馬拉松　24小時不間斷熱血回顧

春節怎能少了籃球？TPBL將於 2月16日 00:00 至 2月22日 00:00 推出「新春賽事馬拉松」，期間輪播兩個賽季的經典精華內容，讓球迷在年節期間隨時都能重溫熱血時刻。

節目將精選丁聖儒完成大三元、高錦瑋單節狂轟 26 分，以及謝亞軒單場投進 8 記三分球等代表性表現；同時也收錄 2024-25 賽季七場總冠軍賽等精采場次。連續 24 小時不間斷輪播，陪伴球迷在家過年，也能感受籃球帶來的熱血與陪伴。

跨洋過好年　雞湯大叔禮盒傳遞台灣年味給洋將

春節期間，準備了 「雞湯大叔黑松露牛肝菌雞湯禮盒」 贈送給每位洋將，希望他們即使身在異鄉，也能與親朋好友一起感受台灣過年的溫暖與年節氣氛。禮盒內含應景年節小物與適合圍爐的雞湯套組，象徵聯盟將籃球場外的關懷延伸到每一位洋將身上，也希望球迷感受到洋將也能在台灣共享新春喜樂。

TPBL期望透過春節主題月，將籃球化為一種陪伴，在團圓、祝福與希望之中，與球迷一起迎接嶄新的一年，讓這個春節不只有年味，更有籃球味。



關鍵字： TPBL馬喜為丟籃球春節台籃

【卡正經欸】妹妹葬禮上跟著誦經節奏起舞！背後原因藏洋蔥

