運動雲

>

客場8連戰起跑！金童唐西奇狂轟38分大三元　湖人大逆轉奪2連勝

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人21日起迎接「客場8連戰」魔鬼賽程，首戰球隊踢館丹佛金塊，靠著「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）全場狂轟38分、13籃板、10助攻大三元全能表現，幫助紫金大軍上演16分逆襲，最終湖人以115比107擊敗金塊，喜迎一波2連勝。

日前一度因傷休兵，唐西奇回歸賽場後，在19日對上多倫多暴龍之戰手感低迷，全場23投僅8中，所幸球隊仍順利贏得勝利。

但此戰作客金塊，唐西奇就迅速調整找回手感，前兩節便狂轟23分之多。不過金塊上半場靠著當家主控莫瑞（Jamal Murray）狂轟26分，包含半場終了的壓哨三分彈，讓球隊以71比57取得大幅領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

所幸下半場開打後，湖人靠著唐西奇以及詹姆斯（LeBron James）雙星領軍，3節打完追到僅兩分落後。

末節開打後，湖人氣勢大振打出一波16比0猛攻，詹皇更是大秀切入爆扣，讓湖人穩住勝果，最終8分之差完成逆轉，客場8連戰首役就上演精彩逆轉勝。

湖人此戰贏球頭號功臣就是唐西奇，此戰他狂轟38分、13籃板、10助攻完成本季個人第5次大三元數據，詹姆斯則有19分、9籃板、8助攻，差點也同場完成大三元表現。

主場失守的金塊方面，莫瑞全場砍下28分、11助攻，但此戰下半場徹底熄火僅有兩分進帳，戈登（Aaron Gordon）與華特森（Peyton Watson）各有18分貢獻。

▲湖人金童唐西奇單場狂飆38分大三元，讓球隊客場8連戰首役就上演精彩逆轉勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人金童唐西奇單場狂飆38分大三元，讓球隊客場8連戰首役就上演精彩逆轉勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人唐西奇詹姆斯金塊莫瑞Luka Doncic

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

少了巴特勒的勇士「全垮」　遭暴龍單場21顆三分球射翻慘敗收場

少了巴特勒的勇士「全垮」　遭暴龍單場21顆三分球射翻慘敗收場

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

台灣網球名將詹詠然正式退役　澳洲網球公開賽24日將辦榮退儀式

快訊／新北國王最強雙韓援　女神金泰琳、李貞潤正式加盟

快訊／新北國王最強雙韓援　女神金泰琳、李貞潤正式加盟

大危機！尼克近11戰狂吞9敗　「紐約王」布朗森緊急召開球員會議

大危機！尼克近11戰狂吞9敗　「紐約王」布朗森緊急召開球員會議

場均僅7.4分！勇士「隊史最強洋將」失靈　辛特力回鍋火力大迷航

場均僅7.4分！勇士「隊史最強洋將」失靈　辛特力回鍋火力大迷航

勇士搞砸末節11分領先遭逆轉　吳永仁點出兩大致命問題

勇士搞砸末節11分領先遭逆轉　吳永仁點出兩大致命問題

批勇士「8打5」　氣到衝上場的獵鷹主帥柯納：我來當球隊的第六人

批勇士「8打5」　氣到衝上場的獵鷹主帥柯納：我來當球隊的第六人

快訊／PLG「老二爭奪戰」　獵鷹多比扮第4節先生捍衛2連勝

快訊／PLG「老二爭奪戰」　獵鷹多比扮第4節先生捍衛2連勝

攻城獅推萊恩尼爾大舞廳　舞棍阿伯葉復台夢幻聯手慕獅女孩秀舞

攻城獅推萊恩尼爾大舞廳　舞棍阿伯葉復台夢幻聯手慕獅女孩秀舞

單場飆32分率隊5連勝　「風城之子」高國豪奪第14周MVP

單場飆32分率隊5連勝　「風城之子」高國豪奪第14周MVP

【狠刺37刀】逆子弒雙親移送！　親友敲窗怒吼：出來垃圾

熱門新聞

快訊／「再見，職業網壇」台灣雙打名將詹詠然高掛球拍正式宣布退休

道奇簽下塔克引爆反彈　MLB老闆們將力推「薪資上限」

林安可、孫易磊、王彥程暫離中華隊 曾總曝徐若熙報到時程

李灝宇列大聯盟三壘新秀第3！官網點名爭新人王、今年就上大聯盟

澳網史上最狂出場！大坂直美造型震撼全場　3盤大戰扳倒壽星晉級

快訊／新北國王最強雙韓援　女神金泰琳、李貞潤正式加盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹詠然高掛球拍宣布正式退休

2道奇簽塔克惹怒老闆們！要推薪資上限

3林安可、孫易磊、王彥程暫離中華隊

4李灝宇三壘新秀第3！官網看好今年升了

5造型超狂！大坂直美澳網驚豔開胡

最新新聞

1不知韋小寶？陳傑憲笑談與韋宏亮代溝

2台灣10傑征戰冬奧！創38年最大團

3CPB名單異動！上海正大龍補兩名台將

4馬喜為丟籃球　TPBL職籃春節企劃曝光

5陳傑憲測出ISFJ守護者

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

首談告別賽場地　陳鏞基盼在亞太球場當引退第一人

國際賽消耗是否影響旅美路？　陳鏞基：再選一次仍為國出賽

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

【長大了不能跟媽媽睡】女兒靈魂拷問爸爸：為什麼你可以？

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

安成宰在女兒面前好卑微

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366