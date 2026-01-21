客場8連戰起跑！金童唐西奇狂轟38分大三元　湖人大逆轉奪2連勝

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人21日起迎接「客場8連戰」魔鬼賽程，首戰球隊踢館丹佛金塊，靠著「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）全場狂轟38分、13籃板、10助攻大三元全能表現，幫助紫金大軍上演16分逆襲，最終湖人以115比107擊敗金塊，喜迎一波2連勝。

日前一度因傷休兵，唐西奇回歸賽場後，在19日對上多倫多暴龍之戰手感低迷，全場23投僅8中，所幸球隊仍順利贏得勝利。

但此戰作客金塊，唐西奇就迅速調整找回手感，前兩節便狂轟23分之多。不過金塊上半場靠著當家主控莫瑞（Jamal Murray）狂轟26分，包含半場終了的壓哨三分彈，讓球隊以71比57取得大幅領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

所幸下半場開打後，湖人靠著唐西奇以及詹姆斯（LeBron James）雙星領軍，3節打完追到僅兩分落後。

末節開打後，湖人氣勢大振打出一波16比0猛攻，詹皇更是大秀切入爆扣，讓湖人穩住勝果，最終8分之差完成逆轉，客場8連戰首役就上演精彩逆轉勝。

湖人此戰贏球頭號功臣就是唐西奇，此戰他狂轟38分、13籃板、10助攻完成本季個人第5次大三元數據，詹姆斯則有19分、9籃板、8助攻，差點也同場完成大三元表現。

主場失守的金塊方面，莫瑞全場砍下28分、11助攻，但此戰下半場徹底熄火僅有兩分進帳，戈登（Aaron Gordon）與華特森（Peyton Watson）各有18分貢獻。

▲湖人金童唐西奇單場狂飆38分大三元，讓球隊客場8連戰首役就上演精彩逆轉勝。（圖／達志影像／美聯社）