陳傑憲測出ISFJ守護者　一句「女生有興趣」讓中華隊心理課動起來

▲陳傑憲。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陳傑憲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

經典賽中華隊集訓期間，教練團特別安排心理課程，由國訓中心心理老師洪紫峯主講，透過 MBTI 性格測驗協助球員更了解自己與隊友。陳傑憲在課程中測出為 ISFJ「守護者」型人格，他也分享自己的體會，認為這樣的課程對團隊默契相當有幫助。

陳傑憲笑說自己其實是「I 人」，雖然在球隊裡常給人很吵、很外向的印象，但私底下反而喜歡安靜、不被打擾，「工作是為了大家，可是生活上我很喜歡待在舒服的環境。」他也提到在 12 強賽結束後，即使有朋友相約，自己常常因為懶得出門而婉拒。

談到這堂心理課，陳傑憲表示原本以為大家會覺得無趣，沒想到在討論 MBTI 時氣氛相當熱絡，「這個真的要學起來，女生對這個都很有興趣，大家都很認真，看每個類型的性格。」他認為洪紫峯老師透過這樣的方式，先讓球員了解自己，再進一步了解他人，對於日後在球場上的互動與調整都有幫助。

陳傑憲也舉例隊友吳念庭，指出對方是 E 型人格，有些特質很需要被鼓勵，「身為他的隊友，多稱讚他，他就會有成就感。」還有張弘稜，陳傑憲意外他是「E人」，還轉頭過去問本人，其他隊友說明，「因為你還沒認識他，認識他會覺得他很吵。」

他認為透過彼此了解性格，能讓相處更順、默契更好。陳傑憲也提到，自己身為 ISFJ，需要學習與不同類型的人磨合，從觀察隊友如何調整生活與心態中獲得啟發，「真的很有趣、也很深奧。」他強調，球員彼此越了解，越能在正賽中展現團隊默契。

﻿

