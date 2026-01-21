戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

▲戴培峰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

中華隊集訓期間導入電子暗號系統（PitchCom），捕手群4人之中，僅戴培峰沒有使用經驗，因此由他擔任暗號錄音者。戴培峰表示，對這套系統相當期待，這段時間會先熟悉操作，下一個循環的實戰訓練就會開始演練。

電子暗號的錄音作業以捕手為主。捕手群中，林家正、吉力吉撈・鞏冠與蔣少宏都曾在母隊使用過 PitchCom，因此教練團安排由戴培峰負責錄音。戴培峰表示，原本系統已有既定模式，「但因為國家隊使用方式不太一樣，需要修改一些我們需要的部分，也藉這個機會讓我熟悉一下。」

稍早投手張奕向媒體提到，部分暗號內容是以英文錄製，對此戴培峰說明，實際上仍以中文為主，「家正有給我們一些建議，有一、兩個部分會講英文，例如『追打』之類的，都是很簡單的單字，都聽得懂。」至於球種部分仍是以中文錄製，他也認為內容簡單，「應該滿好學的」，等國外選手加入後，再請他們一同熟悉。

首次體驗電子暗號系統，戴培峰形容「算是滿好玩的」，也認為投手若有想法可以即時傳達。他期待未來能在國家隊實際運用這套系統，目前仍有時間持續熟悉，預計在下一個循環的實戰訓練中正式上線。