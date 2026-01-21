CPB名單異動！上海正大龍補進兩名台將　鄧佳安、姚恩多入列

運動雲

▲▼0712 中華職棒新人選秀會-第三輪-姚恩多 。（圖／記者黃克翔攝）

▲姚恩多 。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

中國棒球聯賽（CPB）組委會今發布公告，上海正大龍提交的參賽名單進行調整。原定球員郝佳奇、蔣博涵因故未能完成註冊手續，俱樂部依規定補報兩名來自台灣的投手鄧佳安與姚恩多，相關手續已通過審核，即日起正式生效。

鄧佳安於2022年選秀會獲台鋼雄鷹第15指名，於 2024年10月球季結束後遭球團釋出。

他在台鋼雄鷹二軍總計留下9場出賽紀錄，合計投球7.2局，送出6次三振與11次保送，生涯防禦率為12.91，每局被上壘率（WHIP）為2.87。其中在2024年二軍賽季，他出賽7場，主投5.2局，防禦率為17.47。

姚恩多於2023年選秀會獲得味全龍第三指名，2025年11月季後被列入戰力外名單。

他在味全龍二軍兩個賽季（2024-2025）累計出賽23場（含2場先發），總計投球23局，繳出1勝1敗、6次中繼成功的成績。期間共投出22次三振與22次保送，生涯防禦率為5.87，每局被上壘率（WHIP）為1.96。在剛結束的2025年二軍賽季中，出賽4場，投球8.1局，送出9次三振，防禦率為8.64。

▲鄧佳安。（圖／中職提供）

▲鄧佳安。（圖／中職提供）

關鍵字： CPB上海正大龍台灣投手鄧佳安姚恩多

【狠刺37刀】逆子弒雙親移送！　親友敲窗怒吼：出來垃圾

