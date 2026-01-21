運動雲

中華隊雙投牛棚已飆速150　莊昕諺驚訝對比自身慢熱「曾丟到哭」

▲▼2025中職台灣大賽G4，莊昕諺。（圖／記者李毓康攝）

▲莊昕諺。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／高雄報導

經典賽中華隊集訓，12強冠軍投手莊昕諺目前牛棚進度偏慢，球速只有129公里，不過他深知自己步調屬於較慢的類型，必須持續調整。而他同時也看到孫易磊和林凱威目前牛棚都已經達到150公里，讓他感嘆自己平時都不一定能投到150公里了。

莊昕諺受訪透露，自己是在「跨年前」接到國家隊來電，但已忘記具體時間。被問到是否一接到徵召就答應，莊昕諺也說，自己剛在一軍繳出成績，透過這次集訓累積經驗，對整季下來的發展也會有幫助。

談到兩次參與集訓的不同，莊昕諺指出，12強時是球季結束後直接進入集訓，銜接比較快，「我去的時候就是已經進入狀況。」但這次是從休賽季開始備戰，前段必須靠自己先調整，對他來說相對陌生。他也坦言自己往年屬於「開季會比較辛苦」的類型，開季前段比較慢，等開季過後才會逐漸進入佳境；加上天氣因素，這次在高雄集訓相對更容易熱身。

目前莊昕諺牛棚僅進行兩次，他坦言在投手群中算是偏少，也笑說「他們進度都好快。」他提到自己球速也還在拉升階段，前一天牛棚最快只有129公里，會慢慢調整上來，可能需要加入對決打者的情境，例如Live BP，才能更快進入狀態。莊昕諺回憶過去在嘉義集訓時曾遇到牛棚球速偏慢到「丟到哭」的狀況，後來主動跟教練要求投Live BP，結果投完一次就「回來了」。

莊昕諺也分享，牛棚對他而言並不輕鬆，因為會想很多動作與控球，但一旦進入對決打者的情境，就能更專注在對戰上，身體也會自然記憶。他也注意到孫易磊與林凱威牛棚就能飆到150公里，讓他直呼驚訝，「我比賽都不一定丟得到150，他們這樣練習就丟150。」雖然自認步調較慢，但他強調會持續調整，也相信透過更接近實戰的練習方式，狀態會逐步拉回來。

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

